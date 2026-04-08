تألقت الفنانة داليا مصطفى بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها أنظار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جمهورها أحدث ظهور لها.

ونشرت داليا مصطفى مجموعة صور مميزة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال راقية، مرتدية بلوزة سوداء بتصميم مكشوف الأكتاف مع تفاصيل شفافة على الأكمام.

واعتمدت داليا على تسريحة شعر مميزة مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، ما أكمل إطلالتها بشكل متناسق.

وتفاعل جمهور داليا مصطفى مع الصورة بشكل كبير، حيث أشاد المتابعون بجمالها وأناقتها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر النجمات"، "استاذة ورئيسة قسم"، "مفيش في جمالك"، "حلوة أوي"، "زي القمر يا نجمة".

أحدث أعمال الفنانة داليا مصطفى

شاركت داليا مصطفى شاركت في دراما رمضان 2026 بمسلسلي روج إسود، ومسلسل درش.

أحداث مسلسل روج أسود

يتناول مسلسل روج أسود مجموعة من القصص الدرامية المستوحاة من الواقع، مسلطًا الضوء على معاناة نساء يواجهن تحديات حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية، وتتقاطع أحداث العمل داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، حيث تُطرح قضايا متنوعة لا تقتصر على الخيانة والانفصال، بل تمتد لتكشف عن أبعاد اجتماعية أكثر تعقيدًا وعمقًا.

شارك في روج إسود رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي صالح، فرح الزاهد، أحمد فهمي، وعابد عناني، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أحداث مسلسل درش

تدور أحداث مسلسل "درش"، حول شخصية يجسدها مصطفى شعبان، وهو عامل عطارة بسيط يعود إلى حارته الشعبية بعد سنوات من الغياب، قبل أن يتعرض لحادث غامض يفقده الذاكرة، لتتحول عودته إلى لغز محير.

شارك في بطولة المسلسل كل من، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

