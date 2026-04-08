حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميس حمدان

كشفت الفنانة ميس حمدان عن مقطع فيديو جديد نشرته عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، ظهرت مرتدية إطلالة صيفية أنيقة وهي تتجول داخل أحد الحدائق.

جنا دياب

خضعت الفنانة الشابة جنا دياب ابنة النجم عمرو دياب، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على فيسبوك، وظهرت بأكثر من إطلالة مختلفة خطفت بها الأنظار وحازت على اعجاب متابعيها.

رحمة رياض

احتفلت الفنانة رحمة رياض بعيد ميلاد ابنتها عاليا، ونشرت صورا من الاحتفال عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا جديدة عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تحتفل بعيد ميلاد الفنانة جومانا مراد.

رحاب الجمل

تواصل الفنانة رحاب الجمل الاحتفال بقرب عيد ميلادها الذي يوافق يوم 20 أبريل من كل عام، إذ نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام ظهرت خلاله وهي تحمل تورتة عيد الميلاد وسط أجواء احتفالية.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي التونسية صورا جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وهي تستمتع بوقتها.

سعد لمجرد

احتفل الفنان سعد لمجرد بعيد ميلاده، وأعاد نشر عدد من تهاني جمهوره ومحبيه عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

شذى حسون

نشرت شذى حسون صورة جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها داخل إحدى الصالات الرياضية.

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وظهرت ميرنا بإطلالة بسيطة وأنيقة خطفت بها الأنظار.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله وهي تؤدي عدد من التمارين الرياضية داخل الجيم.

