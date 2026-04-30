نفى الفنان اللبناني فريد بو سعيد، نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة المطربة الكبيرة فيروز.

وتصدرت المطربة فيروز محرك البحث "جوجل"، عقب ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاتها.

ماذا قال نقيب الموسيقيين اللبناني؟

وتحدث فريد بو سعيد لـ "مصراوي" قائلاً: "ما يثار عن وفاة السيدة فيروز عارٍ تماماً من الصحة، الله يطول بعمرها".

وتابع بوسعيد: "هي شائعات تنطلق من وقت إلى آخر، وكلها غير صحيحة، والحمد لله هي بصحتها و عافيتها".

العناية المركزة

وطاردت الفنانة فيروز شائعات عديدة مؤخراً، ومنها وضعها على أجهزة التنفس الصناعي عقب وفاة نجلها "هلي الرحباني" في يناير الماضي.

وأشيع عبر مواقع التواصل نقل فيروز إلى العناية المركزة بعد مراسم دفن نجلها، ونشر البعض صورة مفبركة بالذكاء الاصطناعي لها في المستشفى، قبل نفي صحة هذه الصور.

حقيقة إفلاس فيروز

وروج البعض أن "جارة القمر" انتقلت من الفيلا التي تقيم فيها إلى شقة تابعة للإسكان، بدعوى إفلاسها.

وعلق فريد بو سعيد في تصريح لـ "مصراوي" قائلاً: "ما يثار عن إقامة السيدة فيروز في شقة تابعة للإسكان عارٍ تماماً من الصحة".

وتابع: "الفنانة الكبيرة لم تغادر مقر إقامتها الذي تقيم به منذ سنوات، وهي الفيلا الخاصة بها في منطقة الرابية بالقرب من أنطلياس في جبل لبنان شمال بيروت".

أحزان فيروز

وعانت فيروز من أحزان فقد أبنائها في أقل من عام، إذ رحل نجلها هلي الرحباني عن عمر ناهز 68 عاماً في يناير الماضي، وذلك بعد 6 أشهر من رحيل شقيقه المبدع زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عاماً.

ودخلت جارة القمر "فيروز" في نوفمبر 2025 عامها الـ 91، إذ ولدت في 21 نوفمبر عام 1934.

