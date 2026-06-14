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ظهور لافت.. دنيا عبدالعزيز تساند منتخب مصر في مونديال 2026

كتب : سهيلة أسامة

10:30 م 14/06/2026
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  • عرض 5 صورة
    دنيا عبدالعزيز تدعم منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    دنيا عبدالعزيز تدعم منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    دنيا عبدالعزيز تدعم منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    دنيا عبدالعزيز تدعم منتخب مصر

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حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز على دعم منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ونشرت دنيا عبدالعزيز صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها من منطقة الجماهير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي ترتدي قميص منتخب مصر.

تفاصيل إطلالة دنيا عبدالعزيز

وظهرت الفنانة بإطلالة رياضية مميزة، حيث حملت الكرة وارتدت قميص المنتخب باللون الأحمر، في رسالة دعم واضحة للمنتخب الوطني.

وتفاعل عدد كبير من متابعي دنيا عبدالعزيز مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي تشيد بدعمها وتشجع المنتخب المصري.

مشاركة دنيا عبدالعزيز في "المداح – أسطورة النهاية"

وشاركت دنيا عبدالعزيز في دراما رمضان 2026 بمسلسل "المداح – أسطورة النهاية"، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ عرضه، وهو من بطولة الفنان حمادة هلال.\

شارك ببطولة المسلسل كل من حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال و وليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج.

مصر وبلجيكا مونديال 2026 منتخب مصر دنيا عبدالعزيز

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