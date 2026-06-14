طرحت الشركة المنتجة البوسترات الفردية لفيلم "ابن مين فيهم" استعدادًا لطرحه قريبًا بدور العرض السينمائي يوم 9 يوليو المقبل، وسط حالة ترقب من الجمهور للعمل الكوميدي الجديد.

أحداث ابن مين فيهم

وتدور أحداث الفيلم حول "رشدي الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد، وهو رجل أعمال مستهتر تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته وتركها ميراثًا ضخمًا، بشرط وحيد يتمثل في العثور على ابنه من إحدى زيجاته السابقة.

وفي إطار من الكوميديا والصدامات المتتالية، تدخل المحامية الصارمة "ماجدة" التي تقدمها ليلى علوي، لتشارك رشدي رحلته في البحث عن الإبن المفقود، ما يخلق سلسلة من المواقف المعقدة والمفارقات الكوميدية.

أبطال ابن مين فيهم

ويضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم، ليلى علوي، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، وهالة فاخر، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.

وكان آخر تعاون بين الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي بفيلم "المستريحة" عام 2025، وشارك ببطولة الفيلم كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

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