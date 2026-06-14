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بالصور.. نيللي كريم تتألق بإطلالة جريئة على ضفاف النيل

كتب : معتز عباس

07:20 م 14/06/2026
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خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة خلال ظهورها الأخير من داخل أحد المطاعم الشهيرة المطلة على نهر النيل.

نيللي كريم باطلالة أنيقة

ونشرت نيللي مجموعة صور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أثناء تناولها وجبة السوشي، حيث ظهرت بإطلالة لافتة وجريئة، وهي تستمتع بأوقاتها وسط أجواء هادئة ورومانسية على ضفاف النيل.

وعلّقت نيللي على الصور وكتبت: "مساء جميل على نهر النيل"، وهو ما تفاعل معه جمهورها بشكل واسع، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "قمر النجوم"، "القمر منور النيل"، "جميلة وروعة"، "أحلى أكله"، "نورتي".

أبطال فيلم القصص

تشارك نيللي كريم هذا الصيف بفيلم القصص بطولة كلًا من كريم قاسم، أمير المصري، أحمد الأزعر، صبري فواز، خالد مختار، شريف دسوقي، أحمد كمال، أسامة عبد الله، كما أن الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، والمقرر عرضه في دور السينما يوم 17 يونيو الجاري، ويعرض في سينمات الدول العربية اعتبارًا من 18 يونيو.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شخص يدعى أحمد، عازف بيانو شاب طموح تنشأ بينه وبين فتاة نمساوية علاقة صداقة عبر المراسلة، تتطور تدريجيًا، ويخوض البطل رحلة مليئة بالتقلبات، تتقاطع فيها التوترات العائلية مع قصص الحب، إلى جانب انعكاسات التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها مصر حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

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