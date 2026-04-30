طاردها اتهام "الإساءة للمصريين".. القصة الكاملة لنزاع هيفاء وهبي مع "الموسيقيين"

كتب : مصطفى حمزة

12:24 م 30/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هيفاء وهبي الفنانة
  • عرض 6 صورة
    هيفاء وهبي المطربة
  • عرض 6 صورة
    هيفاء
  • عرض 6 صورة
    هيفاء ترقص
  • عرض 6 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي

دخلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قوائم "تريند" موقع البحث جوجل، بعد إعلان محاميها انتهاء النزاع القضائي بينها وبين نقابة المهن الموسيقية.

وأعلن محامي هيفاء وهبي استعدادها للعودة لتقديم حفلاتها في مصر، بعد انتهاء أزمة إيقافها بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

تفاصيل أزمة هيفاء وهبي

وبدأت أزمة هيفاء وهبي في مارس 2025، إذ قام مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بإصدار قرار بمنعها من الغناء في مصر؛ وذلك بناءً على شكوى تقدم بها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم "خالد التهامي"، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقاً.

واتهم خالد التهامي في الشكوى الفنانة اللبنانية بالإساءة إلى المصريين، بينما ردت هيفاء وهبي على القرار بإقامة دعوى قضائية ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بصفته، ومدير أعمالها السابق خالد التهامي، وطالبت النجمة بإيقاف سريان قرار منعها من الغناء في مصر.

وقام محامي النجمة اللبنانية بالمطالبة بإصدار حكم جديد بإلزام نقابة المهن الموسيقية بتنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالحها بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.

موعد عودة هيفاء وهبي

وتستعد هيفاء وهبي لمشاركة مؤدي أغاني الراب "الشامي" في تقديم حفلها الغنائي المؤجل من مارس الماضي، ويقام الحفل يوم 30 مايو المقبل في "بيروت هول".

وأعلنت هيفاء وهبي مؤخراً عن استئناف نشاطها الفني، بعد قرارات إيقاف الحرب التي شنتها القوات الإسرائيلية على المدن اللبنانية.

