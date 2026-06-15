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حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة الجمهور لحظاتهم المميزة، خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

أنغام

شاركت الفنانة أنغام جمهورها مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها، وذلك من حفلها الغنائي الذي أحيته مؤخرا في البحرين، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا طويلا باللون البني اللامع، ما نال إعجاب متابعيها.

يارا

حرصت الفنانة يارا على دعم المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026، وشاركت جمهورها صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ونشرتها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "من الخليج إلى المحيط، شغف واحد يجمعنا، وكأس عالم واحد يوحّد أحلامنا. احتفالًا بمشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، يجتمع الطموح والفخر والانتماء تحت راية كرة القدم".

توبا بويوك أستون

ظهرت الفنانة التركية توبا بويوك أستون بدون مكياج أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وشاركت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين رحمي

شاركت الفنانة ياسمين رحمي جمهورها صورا جديدة، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"،وظهرت خلالها فستان قصير باللون الرصاصي.

نادين الراسي

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بإطلالة كاجوال ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

دنيا عبد العزيز

دعمت الفنانة دنيا عبد العزيز المنتخب المصري قبل مباراته المرتقبة غدا ضمن منافسات كأس العالم، إذ نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية قميص المنتخب المصري.

أسما شريف منير

ظهرت الفنانة أسما شريف منير بمكياج هادئ، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل غرفة بأحد الفنادق المطلة على النيل.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام الأهرامات.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.