حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله على توجيه رسالة دعم مؤثرة إلى الفنان محمد مرزبان، عقب تعرضه لحادث مروع خلال الساعات الماضية، داعيًا له بالشفاء العاجل.

صلاح عبدالله يدعو لـ مرزبان

ونشر صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" رسالة مؤثرة كتب فيها: "ياقادر على كل شئ أرزقه يا مولاي تمام الشفاء وعاجله، يارب يارب يارب محمد مرزبان طول عمره محترم ومهذب وودود رائع إنسانياً وفنياً".

وطالب صلاح عبدالله جمهوره ومحبيه بالدعاء لمرزبان، متمنيًا له تجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور الفنان، حيث انهالت التعليقات بالدعاء للفنان محمد مرزبان، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى جمهوره وأعماله الفنية.

تفاصيل إصابة مرزبان

يخضع الفنان محمد مرزبان للعلاج في أحد المستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، إثر معاناته من إصابات بالغة بسبب حادث السير الذي تعرض له على طريق (مصر - الإسماعيلية)، واصطدامه بسيارة أثناء استقلاله دراجة نارية.

ويعاني محمد مرزبان من إصابات متعددة في العمود الفقري ونزيف في المخ.

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