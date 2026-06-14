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كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام

كتب : سهيلة أسامة

09:53 م 14/06/2026
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خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار بإطلالة جديدة ومميزة، شاركت بها جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة

تفاصيل إطلالة جمبسوت

وحرصت كارولين عزمي على مشاركة متابعيها على موقع "انستجرام"، عدد من الصور الجديدة، حيث ظهرت مرتدية فستان لامع "جمبسوت" باستايل عصري.

وتفاعل جمهور الفنانة مع الصور بشكل واسع، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، وجاءت كالتالي: "قمر البنات"، "نجمة النجوم"، "أحلى واحدة"، "مفيش زيك"، "جمالك ساحر".

مشاركة كارولين عزمي في دراما رمضان 2026

يُذكر أن كارولين عزمي شاركت في موسم دراما رمضان 2026 في مسلسل "رأس الأفعى"، إلى جانب نخبة من النجوم منهم أمير كرارة، شريف منير، ماجدة زكي، أحمد غزي، مراد مكرم، هبة عبدالغني، من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.

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