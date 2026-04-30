موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل علي سعد

كتب : مصطفى حمزة

12:36 م 30/04/2026

الموسيقار علي سعد

حددت أسرة الموسيقار الراحل علي سعد موعد ومكان إقامة العزاء، وذلك بعد رحيله عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.

ويقام عزاء الموسيقار الراحل علي سعد مساء اليوم الخميس، بعد صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

مشوار علي سعد

وأثرى الموسيقار الراحل علي سعد المكتبة الموسيقية والدرامية المصرية؛ إذ لحن ووضع الموسيقى التصويرية لـ 77 عملاً مسرحياً، كان من أبرزها "أولاد الشوارع"، و"رجل في القلعة"، و"حمري جمري"، و"البراشوت".

أبرز أعمال علي سعد

ووضع ألحان وموسيقى 62 مسلسلاً تلفزيونياً، منها "الحرملك"، و"الهويس"، و"حارة الشرفا"، و"أوراق مصرية"، و"الحفار"، و"الوعد الحق".

وفي السينما، وضع الموسيقار علي سعد بصمته على 18 فيلماً، منها "السيد كاف"، و"الشيطان يعظ"، و"قهوة المواردي"، و"أنا والعذاب وهواك"، بالإضافة إلى إسهاماته الكبيرة في الدراما الإذاعية من خلال أعمال مثل "أسد البحار"، و"قمر على بوابة المتولي".

ورحل الموسيقار علي سعد بعد 5 سنوات من وفاة زوجته الفنانة الراحلة فتحيّة طنطاوي، التي رحلت عن عالمنا في أغسطس 2021.

