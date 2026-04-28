أشعلت الأزمة الصحية التي يعاني منها المطرب هاني شاكر أزمات عديدة داخل وخارج مصر، ووصلت إلى حد توجيه الاتهامات.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها، طلب زوجة المطرب هاني شاكر أن تكون أي أخبار تتعلق به صادرة فقط من نجله، أو من خلال نقابة المهن الموسيقية عن طريق الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى.

هجوم "فرهود" وتهديد "نادية مصطفى"

وصدر بيان نقابة المهن الموسيقية بعد هجوم رئيس الجالية المصرية في فرنسا، صالح فرهود، على الفنانة نادية مصطفى، والذي أكد في تصريحات له أن معلوماتها عن حالة المطرب هاني شاكر غير صحيحة، وأنها تسعى وراء "التريند".

وردت نادية مصطفى من جانبها في بيان نشر عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، موضحة عدم تواصل رئيس الجالية مع أسرة المطرب هاني شاكر، ومؤكدة أن التصريحات التي أدلى بها في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج "غير صحيحة".

وكتبت نادية: "أولاً: قيمتي محفوظة ولا أنتظرك حتى تعطيني قيمتي. ثانياً: أنا لست بحاجة لتريند ولم أسعَ يوماً له. ثالثاً: هل يمكن أن أسعى لتريند على حساب حالة إنسانية صعبة تخص أخي وعشرة عمري الفنان الكبير هاني شاكر؟".

وتابعت: "أما ما قيل عني فهو أمر لن يمر مرور الكرام، وكل إنسان مسؤول عن كلمته وسيُحاسب عليها".

وأضافت: "أؤكد أن السيدة نهلة توفيق في غاية الاستياء مما تم تداوله، وتشدد على أن هذا الشخص لم يتواصل معها إطلاقاً، ولا مع نجلها شريف، ولا حتى مع القنصلية، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية ما يدّعيه".

تحذير "قنطوش"

وحذر المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنان هاني شاكر، من تداول أخبار غير دقيقة حول الحالة الصحية للفنان.

وأكد قنطوش في بيانه: "نهيب بالجميع تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي أخبار كاذبة تتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، فمثل هذه الأفعال تمثل جريمة يعاقب عليها القانون".

الرد بإجراءات قانونية

وأضاف قنطوش: "نؤكد أن الفنان هاني شاكر على قيد الحياة، حي يُرزق، ويحتاج في هذا التوقيت إلى الدعاء والدعم، بدلاً من نشر الشائعات التي تثير القلق وتفتقر إلى المصداقية".

وأوضح المستشار القانوني أنه تم بالفعل رصد وحصر عدد من هذه الأخبار الكاذبة المتداولة عبر بعض المنصات، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الشائعات؛ باعتبارها جريمة نشر أخبار كاذبة يعاقب عليها القانون.

شائعة الغيبوبة والوفاة

وطاردت المطرب هاني شاكر شائعات عديدة منذ دخوله المستشفى في مصر، وحتى سفره للعلاج في فرنسا، ومنها دخوله في غيبوبة ووفاته.

فيديو| ردود أفعال جنونية من الجمهور على فيلم "Michael" في صالات السينما





أبرزهن يارا السكري وشيرين عبدالوهاب.. فنانات تصدرن التريند الفترة الماضية



