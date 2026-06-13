بدأ النادي الأهلي، رحلة البحث عن تدعيم الخط الهجومي لفريق الكرة الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بالبحث عن لاعبين مميزين في دوريات آخري وتلقي سير ذاتية من وكلاء وشركات تسويق للاعبين آخرين يستطيعون إحداث الفارق في الشق الهجومي.

ويرفض النادي الأهلي فكرة ضم أي لاعب لا يكون مناسبًا للفريق من الناحية الفنية أو السلوكية ويريد الابتعاد تمامًا عن تكرار تجربة اللاعب الأنجولي يلسن كامويش الذي أصبح واحدًا من اسوأ اللاعبين الأجانب الذين مروا علي تاريخ النادي.

عموتة يرشح ريان مايي للأهلي

وكشف مصدر بالأهلي،أن المدرب الجديد الحسين عموتة وضع يده في ملف اختيار مهاجم جديد للفريق وقام بترشيح مواطنه ريان مايي الذي يلعب في فريق أمونيا نيقوسيا القبرصي للانتقال إلي القلعة الحمراء في الموسم المقبل، إذ يراه عموتة أنه سيكون بديل المهاجم الفلسطيني المميز وسام أبو علي لاعب فريق كولومبوس كرو الأمريكي حاليًا.

وقال المصدر: أرقام ريان مايي جيدة للغاية وهو لاعب مميز بالفعل لكن هذا الترشيح من جانب عموتة قوبل بالرفض من النادي الأهلي.

وفسّر: مايي يعاني من إصابات عضلية متكررة والأهلي لا يريد تكرار تجربة مواطنه المدافع أشرف داري الذي تأثر بالإصابات وأثرت عليه كثيرا في الفريق ليضطر النادي في النهاية إلي الموافقة علي رحيله معارا للدوري السويدي وهناك رغبة في التخلص النهائي منه.

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