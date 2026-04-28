تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديوهات لمتابعة الجمهور فيلم "Michael" في السينمات الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، ويحقق الفيلم نجاحا جماهيريا فاق كل التوقعات.

ردود أفعال جنونية على فيلم "Michael" في السينمات

أعاد نشطاء مقطع فيديو من كواليس الفيلم، ظهر خلاله الجمهور في حالة حماسية جنونية فور إعادة تصوير مشهد خاص من كليب مايكل جاكسون الشهير "Thriller" ضمن أحداث الفيلم، إذ ضجت صالة السينما بالصراخ من قبل الجمهور المحب للنجم الراحل مايكل جاكسون، بسبب رقصته الشهيرة ضمن أحداث الكليب.

وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور منذ بدء عرضه بالسينمات حول العالم نهاية عطلة الأسبوع الماضي، ليحقق الفيلم أعلى افتتاحية لفيلم سيرة ذاتية في تاريخ السينما بإيرادات عالمية بلغت 218 مليون دولار، وسط توقعات خبراء شباك التذاكر بتحقيق المزيد من الإيرادات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشاد الجمهور بأداء الممثل الشاب جعفر جاكسون الذي يجسد شخصية عمه مايكل على شاشة السينما، وتضمنت الإشادات نجاحه في تجسيد استعراضات الراحل مايكل جاكسون وكأنه أعاده مرة أخرى للحياة، وسط توقعات البعض بإمكانية ترشحه لجائزة الأوسكار العام المقبل نظرا لأدائه الاستثنائي بأحداث الفيلم.

كواليس فيلم "Michael"

يتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان والذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود هم الممثل الشاب جعفر جاكسون، الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، الممثلة الأمريكية نيا لونج.

اقرأ أيضا:

