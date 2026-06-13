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أول رد من شاكيرا بعد اتهامات الاستعانة ببديلة في افتتاح كأس العالم 2026

كتب : مروان الطيب

06:49 م 13/06/2026
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    شاكيرا في جلسة تصوير على هامش حفل افتتاح كأس العالم (2)
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    شاكيرا تحتفل بنجاح حفل افتتاح كأس العالم 2026
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    شاكيرا في جلسة تصوير على هامش حفل افتتاح كأس العالم (4)
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    شاكيرا في جلسة تصوير على هامش حفل افتتاح كأس العالم (5)
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    شاكيرا في جلسة تصوير على هامش حفل افتتاح كأس العالم (3)
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    شاكيرا في جلسة تصوير على هامش حفل افتتاح كأس العالم (6)
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    شاكيرا في جلسة تصوير على هامش حفل افتتاح كأس العالم (8)
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    شاكيرا في جلسة تصوير على هامش حفل افتتاح كأس العالم (7)
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    شاكيرا في كواليس حفل الافتتاح
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    شاكيرا في جلسة تصوير على هامش حفل افتتاح كأس العالم (1)
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    شاكيرا مع المغنية تيلا
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    كواليس حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 (10)
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    كواليس حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 (12)
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    شاكيرا مع المغني بورنا باي
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    شبيهة النجمة الكولومبية شاكيرا
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    كواليس حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 (13)

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احتفلت النجمة العالمية شاكيرا بنجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في المكسيك وكانت شاكيرا ضمن المشاركين في الحفل، وهو أول رد رسمي منها على اتهامات البعض لها الإستعانة بشبيهة لها لتقديم حفل الافتتاح بدلا منها.

نشرت شاكيرا صورا من كواليس حفل الافتتاح عبر صفحتها على انسجترام، إذ ظهرت وهي تخضع لجلسة تصوير مع الراقصين المشاركين في العرض، وقامت بتوجيه الشكر والتحية لكل من كان سببا في نجاح حفل افتتاح البطولة.

هل استعانت شاكيرا بـ بديلتها لتقديم حفل الافتتاح؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للنجمة شاكيرا أثناء مشاركتها في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، واتهمها البعض من رواد السوشيال ميديا بغيابها عن حفل الافتتاح وأنها استعانت بشبيهتها وتدعى "شاكيبيكا" لإحياء الحفل بدلا منها، وذلك بعد عدة تحليلات كشفوا من خلالها اختلافات في حركاتها ورقصاتها خلال حفل الافتتاح، إلى جانب ارتدائها نظارة سوداء طوال الفقرة التي أخفت ملامحها.

وقامت شاكيرا بنشر العديد من الصور التي استعرضت خلالها بروفاتها واستعدادها لحضور الحفل قبل ساعات من إقامته، كما نشرت صورا من كواليس حفل الافتتاح عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورا تذكارية مع نجوم الغناء الذين شاركوها الحفل منهم برونو بوي وتيلا.

شاكيرا تغني "Dai Dai" وتخطف الأنظار في افتتاح كأس العالم 2026

أشعلت النجمة الكولومبية العالمية، شاكيرا حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم مساء الخميس في المكسيك، إذ انطلقت أولى مباريات البطولة بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا وسط حضور جماهيري كبير.

قامت شاكيرا بغناء أغنيتها "Dai Dai" وهي الأغنية الرسمية لحفل الافتتاح وشاركها الغناء المغني برونو بوي، إلى جانب العديد من الاستعراضات والرقصات التي اشتهرت بها شاكيرا وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

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حفل افتتاح كأس العالم 2026 شاكيرا رواد السوشيال ميديا أغنية Dai Dai

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