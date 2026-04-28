أبرزهن يارا السكري وشيرين عبدالوهاب.. فنانات تصدرن التريند الفترة الماضية

كتب : منال الجيوشي

03:23 م 28/04/2026
    شيرين عبدالوهاب
    مي عمر وزوجها محمد سامي
    يارا السكري

تصدر اسم عدد من نجمات الفن، محركات البحث، خلال الفترة الماضية، لأسباب متنوعة، كان من بينها عودة إحداهن للغناء بعد فترة طويلة من الغياب.

مصراوي يعرض لكم أبرز الفنانات اللاتي تصدرن محركات البحث:

شيرين عبدالوهاب

الفنانة شيرين عبدالوهاب، من أبرز الفنانات اللاتي تصدرن التريند خلال الأيام الماضية، بعدما طرحت أغنية جديدة بعنوان "الحضن شوك"، في خطوة للعودة مرة أخرى لنشاطها الفني.

كما تحدثت شيرين عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على شاشة mbc مصر، عن حماسها للعودة لجمهورها، ووعدت الجمهور بأعمال مميزة خلال الفترة المقبلة.

مي عمر

تصدر اسم الفنانة مي عمر، التريند، بعدما نشر زوجها المخرج محمد سامي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما، ظهر فيها وهو يقبلها أثناء تواجدهما بالنمسا.

منة شلبي

احتل اسم الفنانة منة شلبي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة والدها محمد شلبي، وبعد أيام نشرت "منة" صورة تجمعها بوالدها الراحل، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة.

يارا السكري

الفنانة يارا السكري، تصدرت التريند، بعد ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وتحدثت "يارا" خلال الحلقة عن طفولتها وعن مواصفات فتى أحلامها.

اقرأ أيضا

ياسمين صبري وأسماء جلال الأبرز.. نجمات خطفن الأنظار برشاقتهن في الجيم

هيثم دبور: مشكلة الأب في فيلم مشاكل داخلية -32B إن بنته كبرت وزادت المسافة بينهما

شيرين عبدالوهاب مي عمر يارا السكري منة شلبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
لأول مرة منذ شهرين.. عبور ناقلة غاز مسال محمّلة بالكامل عبر مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

لأول مرة منذ شهرين.. عبور ناقلة غاز مسال محمّلة بالكامل عبر مضيق هرمز
الداخلية توضح حقيقة أعطال "سيستم التأمينات" وتأثيرها على تراخيص المركبات
حوادث وقضايا

الداخلية توضح حقيقة أعطال "سيستم التأمينات" وتأثيرها على تراخيص المركبات
استدلال خاطئ بالقرآن.. داعية شهير يرصد أخطاء في نظام الطيبات
أخبار مصر

استدلال خاطئ بالقرآن.. داعية شهير يرصد أخطاء في نظام الطيبات
التطبيق خلال ساعات.. تغيير مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم
أخبار مصر

التطبيق خلال ساعات.. تغيير مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم

أخبار

المزيد

لأول مرة منذ شهرين.. عبور ناقلة غاز مسال محمّلة بالكامل عبر مضيق هرمز
مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة