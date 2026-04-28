تصدر اسم عدد من نجمات الفن، محركات البحث، خلال الفترة الماضية، لأسباب متنوعة، كان من بينها عودة إحداهن للغناء بعد فترة طويلة من الغياب.

مصراوي يعرض لكم أبرز الفنانات اللاتي تصدرن محركات البحث:

شيرين عبدالوهاب

الفنانة شيرين عبدالوهاب، من أبرز الفنانات اللاتي تصدرن التريند خلال الأيام الماضية، بعدما طرحت أغنية جديدة بعنوان "الحضن شوك"، في خطوة للعودة مرة أخرى لنشاطها الفني.

كما تحدثت شيرين عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على شاشة mbc مصر، عن حماسها للعودة لجمهورها، ووعدت الجمهور بأعمال مميزة خلال الفترة المقبلة.

مي عمر

تصدر اسم الفنانة مي عمر، التريند، بعدما نشر زوجها المخرج محمد سامي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما، ظهر فيها وهو يقبلها أثناء تواجدهما بالنمسا.

منة شلبي

احتل اسم الفنانة منة شلبي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة والدها محمد شلبي، وبعد أيام نشرت "منة" صورة تجمعها بوالدها الراحل، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة.

يارا السكري

الفنانة يارا السكري، تصدرت التريند، بعد ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وتحدثت "يارا" خلال الحلقة عن طفولتها وعن مواصفات فتى أحلامها.

