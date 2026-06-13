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شهدت الأشهر الماضية العديد من المناسبات السعيدة داخل الوسط الفني، بعدما احتفل عدد من النجوم بزفاف أبنائهم وبناتهم في حفلات مميزة خطفت الأنظار وشهدت حضور نخبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، أبرز أفراح أبناء نجوم الفن في 2025..

احتفل الفنان سيد رجب، مساء أمس الجمعة، بزفاف نجله في أجواء عائلية دافئة، اقتصر حضورها على أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين للعروسين، بعيدًا عن الأضواء.

وشارك الفنان تامر هجرس ابنته تمارا احتفالها بزفافها وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهل والأصدقاء، في أجواء عائلية مميزة.

وظهر سيد رجب بإطلالة أنيقة خلال حفل الزفاف، حيث حرص على مشاركة نجله فرحته في هذه المناسبة السعيدة، وسط أجواء من البهجة.

كما تلقى العروسان التهاني من الحضور الذين شاركوهما الاحتفال بهذه الليلة المميزة.

كما احتفل الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي في حفل أقيم داخل كنيسة أبي سيفين بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

ومن أبرز المناسبات الفنية كذلك، حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، الذي أقيم في يونيو العام الماضي، وشهد حضور كبير لنجوم الفن.

أبرز احتفالات نجوم الفن بزفاف أبنائهم

واحتفل الفنان محمد فؤاد بزفاف ابنته بسملة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير داخل الوسط الفني، كما حظي الفنان بيومي فؤاد بيوم مميز في حفل زفاف نجله محمد وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الفنانة أيتن عامر، الفنان مصطفى قمر، الفنانة لبلبة، الفنان أكرم حسني، النجمة يسرا، الفنانة شيماء سيف، الفنان محمد جمعة، الفنان أحمد سعد.

واختتم الفنان محمد هنيدي قائمة الأفراح البارزة خلال العام، بعدما احتفل بزفاف ابنته فريدة في حفل كبير بالقاهرة، حضره عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين، فيما احتفلت الفنانة نادية مصطفى بزفاف ابنتها همسة وسط أجواء عائلية مبهجة وحضور فني مميز.

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