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ابنة تامر هجرس ونجل سيد رجب.. 25 صورة من حفلات زفاف أبناء النجوم

كتب : معتز عباس

07:31 م 13/06/2026 تعديل في 07:41 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    تأثر وبكاء فريدة محمد هنيدي في حفل زفاف ابنته
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابن سيد رجب
  • عرض 25 صورة
    تامر هجرس وزفاف ابنته
  • عرض 25 صورة
    فرحة سيد رجب بزواج ابنة
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي
  • عرض 25 صورة
    لقطات من حفل زفاف ابنة تامر هجرس
  • عرض 25 صورة
    لقطات من حفل زفاف ابنة تامر هجرس
  • عرض 25 صورة
    لقطات من حفل زفاف ابنة تامر هجرس
  • عرض 25 صورة
    لقطات من عقد قران ابنة سيد رجب
  • عرض 25 صورة
    لقطات من عقد قران ابنة سيد رجب
  • عرض 25 صورة
    لقطات من عقد قران ابنة سيد رجب
  • عرض 25 صورة
    لقطات من عقد قران ابنة سيد رجب
  • عرض 25 صورة
    ماجد المصري من حفل زفاف ابنته ماهيتاب
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بسملة محمد فؤاد
  • عرض 25 صورة
    ماهيتاب وزوجها
  • عرض 25 صورة
    ماجد المصري وابنته ماهيتاب
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد في حفل زفاف ابنته
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد في حفل زفاف ابنته بسملة
  • عرض 25 صورة
    محمد فؤاد في حفل زفاف ابنته
  • عرض 25 صورة
    محمد هنيدي وفريدة من حفل زفافها
  • عرض 25 صورة
    محمد هنيدي في حلف زفاف ابنته
  • عرض 25 صورة
    هاني رمزي يحتفل بزفاف نجله شادي
  • عرض 25 صورة
    هاني رمزي يحتفل بزفاف نجله شادي
  • عرض 25 صورة
    محمد هنيدي في حلف زفاف ابنته

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شهدت الأشهر الماضية العديد من المناسبات السعيدة داخل الوسط الفني، بعدما احتفل عدد من النجوم بزفاف أبنائهم وبناتهم في حفلات مميزة خطفت الأنظار وشهدت حضور نخبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، أبرز أفراح أبناء نجوم الفن في 2025..

احتفل الفنان سيد رجب، مساء أمس الجمعة، بزفاف نجله في أجواء عائلية دافئة، اقتصر حضورها على أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين للعروسين، بعيدًا عن الأضواء.

وشارك الفنان تامر هجرس ابنته تمارا احتفالها بزفافها وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهل والأصدقاء، في أجواء عائلية مميزة.

وظهر سيد رجب بإطلالة أنيقة خلال حفل الزفاف، حيث حرص على مشاركة نجله فرحته في هذه المناسبة السعيدة، وسط أجواء من البهجة.

كما تلقى العروسان التهاني من الحضور الذين شاركوهما الاحتفال بهذه الليلة المميزة.

كما احتفل الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي في حفل أقيم داخل كنيسة أبي سيفين بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

ومن أبرز المناسبات الفنية كذلك، حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، الذي أقيم في يونيو العام الماضي، وشهد حضور كبير لنجوم الفن.

أبرز احتفالات نجوم الفن بزفاف أبنائهم

واحتفل الفنان محمد فؤاد بزفاف ابنته بسملة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير داخل الوسط الفني، كما حظي الفنان بيومي فؤاد بيوم مميز في حفل زفاف نجله محمد وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الفنانة أيتن عامر، الفنان مصطفى قمر، الفنانة لبلبة، الفنان أكرم حسني، النجمة يسرا، الفنانة شيماء سيف، الفنان محمد جمعة، الفنان أحمد سعد.

واختتم الفنان محمد هنيدي قائمة الأفراح البارزة خلال العام، بعدما احتفل بزفاف ابنته فريدة في حفل كبير بالقاهرة، حضره عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين، فيما احتفلت الفنانة نادية مصطفى بزفاف ابنتها همسة وسط أجواء عائلية مبهجة وحضور فني مميز.

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ابنة تامر هجرس نجل سيد رجب نجوم الفن حفلات الزفاف

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