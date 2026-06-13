جدد أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده لمدة 3 مواسم وذلك لاستكمال مسيرته مع النادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ووقع اللاعب علي العقد الجديد في حضور وائل جمعة، مدير الكرة، والدكتور عصام سراج مدير التعاقدات.

وأبدى كوكا حرصه الشديد على الاستمرار مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بتجديد عقده، ورغبته في مواصلة مشواره داخل الأهلي، والمساهمة مع زملائه في تحقيق المزيد من البطولات.

ويبلغ كوكا 24 عاما ويشارك في مركزي لاعب الوسط والظهير الأيسر، وكان قد تم تصعيده للفريق الأول في عام 2021 ، وشارك في الموسم الماضي في 33 مباراة سجل خلالها هدف وحيد.

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