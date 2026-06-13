أول رد من شاكيرا بعد اتهامات الاستعانة ببديلة في افتتاح كأس العالم 2026

دعمت الفنانة أميرة فتحي المنتخب المصري في مشواره ببطولة كأس العالم التي تقام في الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

نشرت أميرة فتحي مقطع فيديو عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلاله وهي تضع العلم المصري على قلبها، وقامت بتقليد عدد من احتفالات لاعبي المنتخب المصري وذلك قبل ساعات من أولى مبارياته في البطولة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل أمام منتخب بلجيكا.

آخر مشاركات أميرة فتحي في الدراما التلفزيونية

يذكر أن آخر مشاركات أميرة فتحي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "السرايا" عام 2017.

تدور أحداث المسلسل حول موظف يعمل في إحدى الشركات الكبرى، ونتيجة مشكلة ما يتم طرده من الشركة، فيصبح على عداء مع صاحبة الشركة وكل من يساندها، وتتوالى اﻷحداث.

وشارك ببطولة المسلسل كل من مجدي كامل، سوسن بدر، دنيا عبد العزيز، ميار الغيطي، تأليف أحمد صبحي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

اخر مشركات أميرة فتحي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أميرة فتحي على شاشة السينما بفيلم "ابقى قابلني" عام 2019.

تدور أحداث الفيلم حول أخصائية في القانون لها نظرية تقول فيها أن أي مجرم يمكن إصلاحه إذا توافرت لديه الظروف وهى بالفعل قامت بتطبيق نظرياتها على مجموعة من المجرمين حيث تواجه معهم العديد من المواقف.

وشارك ببطولة الفيلم كل من الراحل حسن حسني، محمد لطفي، ياسر فرج، مها أحمد، علاءمرسي، تأليف هيثم وحيد، قصة وسيناريو وحوار سيد السبكي، إخراج إسماعيل فاروق.

اقرأ أيضا:

لقطات من زفاف نجل سيد رجب.."زغروطة" والد العريس ورقص ليلى وغناء تامر حسني





لماذا رفضت ريهام سعيد إعلان عدد زيجاتها في برنامج شيخ الحارة والجريئة؟