إعلان

بعد العملية الجراحية.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز

كتب : هاني صابر

05:00 م 13/06/2026

الفنان أحمد عبد العزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد عبدالعزيز، حقيقة تدهور حالته الصحية بسبب العملية الجراحية في الأحبال الصوتية التي أجراها منذ شهرين في ألمانيا.

حالة أحمد عبدالعزيز الصحية بعد العملية

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن أحمد عبدالعزيز حالته الصحية مستقرة ولا صحة لما يتردد من شائعات.

أحمد عبدالعزيز في مسلسل فهد البطل

كانت آخر أعمال أحمد عبد العزيز مشاركته في مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وحصل خلاله على إشادة كبيرة من الجمهور عن دوره في المسلسل، حيث جسد شخصية العمدة غلاب عم الفنان أحمد العوضي، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه كان مترددا تجاه قبول الشخصية في البداية.

اقرأ أيضا:

فيديو| أول ظهور لـ سعد الصغير بعد أزمته مع الراقصة شمس

حدث بالفن| سيد رجب يحتفل بزفاف نجله وسعد الصغير يرد على اتهامات الراقصة شمس

أحمد عبدالعزيز مسلسل فهد البطل العوضي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كاتي بيري وتجاهل منتخب بلاده.. رئيس وزراء كندا السابق يثير الجدل في كأس
كأس العالم 2026

كاتي بيري وتجاهل منتخب بلاده.. رئيس وزراء كندا السابق يثير الجدل في كأس
11 صورة| ضبط مصنع مراتب مُقلدة بالقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة
أخبار مصر

11 صورة| ضبط مصنع مراتب مُقلدة بالقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة
تفاصيل جديدة حول العثور على جثمان شاب مصري في ألمانيا
شئون عربية و دولية

تفاصيل جديدة حول العثور على جثمان شاب مصري في ألمانيا
استنفار جوي في أوروبا بسبب فقدان الاتصال بطائرة ركاب إسرائيلية متجهة للتشيك
شئون عربية و دولية

استنفار جوي في أوروبا بسبب فقدان الاتصال بطائرة ركاب إسرائيلية متجهة للتشيك
الكوتشينة.. متى ظهرت لأول مرة فى التاريخ؟
علاقات

الكوتشينة.. متى ظهرت لأول مرة فى التاريخ؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: استثمارات بمئات الملايين بعد تسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا