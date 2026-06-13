بعد العملية الجراحية.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد عبدالعزيز، حقيقة تدهور حالته الصحية بسبب العملية الجراحية في الأحبال الصوتية التي أجراها منذ شهرين في ألمانيا.

حالة أحمد عبدالعزيز الصحية بعد العملية

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن أحمد عبدالعزيز حالته الصحية مستقرة ولا صحة لما يتردد من شائعات.

أحمد عبدالعزيز في مسلسل فهد البطل

كانت آخر أعمال أحمد عبد العزيز مشاركته في مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وحصل خلاله على إشادة كبيرة من الجمهور عن دوره في المسلسل، حيث جسد شخصية العمدة غلاب عم الفنان أحمد العوضي، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه كان مترددا تجاه قبول الشخصية في البداية.

اقرأ أيضا:

فيديو| أول ظهور لـ سعد الصغير بعد أزمته مع الراقصة شمس





حدث بالفن| سيد رجب يحتفل بزفاف نجله وسعد الصغير يرد على اتهامات الراقصة شمس