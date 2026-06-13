شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صورًا من صندوق الذكريات، من مرحلة الطفولة في أعمار مختلفة.

ظهرت يارا في مناسبات مختلفة، ومن بينها صور وعمرها لم يتجاوز العام الأول، وأخرى وسط الأطفال وأمامهم كعكة عيد ميلاد، وثالثة ممسكة بـ غزل البنات، واكتفت في تعليقها بوضع رمز لطفل وآخر لدمية.

الجمهور يعلق على صور يارا السكري

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، ومن بينها: "يا عمري، يا عسل، جميلة أوي، حبيبتي قمر، المحترمة والجدعة وبنت الأصول والنجمة الطيبة يارا السكري ربنا يفرح قلبك يا رب ويرزقك، نفس الشكل ونفس الملامح سبحان الله متغيرتيش ونفس العيون الحلوة ما شاء الله، مراحل اكتمال القمر".

يارا السكري تنتظر عرض فيلم صقر وكناريا

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل علي كلاي مع الفنان أحمد العوضي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: طارق الدسوقي، انتصار، درة، إخراج محمد عبدالسلام، تأليف محمود حمدان.

وتنتظر يارا طرح فيلم صقر وكناريا والذي تشارك في بطولته إلى جوار النجمين محمد عادل إمام وشيكو، إخراج حسين المنباوي، تأليف أيمن وتار.

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