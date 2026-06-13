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بعد اتهامه طهران بزعزعة استقرار المنطقة.. إيران ترد على وزير الخارجية اللبناني

كتب : وكالات

07:50 م 13/06/2026

السفارة الإيرانية ببيروت

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ردّت السفارة الإيرانية ببيروت على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، داعية إياه إلى اعتماد رؤية أكثر واقعية في تقييم الأوضاع داخل إيران.

تأكيد إيراني على دعم الشارع للنظام

وأكدت السفارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن فهم الشعب الإيراني ونظامه يتطلب قراءة دقيقة للواقع بعيداً عن التقديرات التي وصفتها بالخاطئة، موضحًة أن مختلف المدن الإيرانية شهدت خلال الأشهر الماضية تجمعات جماهيرية واسعة شاركت فيها شرائح متعددة من المجتمع، وأن هذه الحشود خرجت دعماً للدولة ومؤسساتها، مشددًة على أن الشعب الإيراني لا يزال متمسكاً بالدولة والنظام اللذين يحظيان بتأييده.

تصريحات رجّي تشعل الجدل

وجاء الرد الإيراني عقب مقابلة أجراها وزير الخارجية اللبناني مع قناة فرنسية، انتقد خلالها النظام الإيراني بشدة، وأشار رجّي إلى أن الشعب الإيراني يمتلك تاريخاً وحضارة عريقين، لكنه في الوقت ذاته يعيش منذ عقود تحت حكم نظام وصفه بالشمولي، متهماً إياه بممارسة القمع والتسبب في أزمات إقليمية متواصلة.

كما حمّل وزير الخارجية اللبناني النظام الإيراني مسؤولية جانب من الأزمات التي شهدها لبنان ومنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، معتبراً أنه كان عاملاً رئيسياً في حالة عدم الاستقرار.

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لبنان النظام الإيراني يوسف رجي السفارة الإيرانية العلاقات الإيرانية اللبنانية

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