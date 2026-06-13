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بإطلالة صيفية.. 15 صورة لـ بوسي على متن يخت وسط البحر

كتب : معتز عباس

08:05 م 13/06/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    اطلالة بوسي على البحر (3)
  • عرض 16 صورة
    اطلالة بوسي على البحر (1)
  • عرض 16 صورة
    اطلالة بوسي على البحر (4)
  • عرض 16 صورة
    بوسي على متن يخت (2)
  • عرض 16 صورة
    اطلالة بوسي على البحر (2)
  • عرض 16 صورة
    بوسي في الغردقة (1)
  • عرض 16 صورة
    بوسي على متن يخت (3)
  • عرض 16 صورة
    بوسي في الغردقة (2)
  • عرض 16 صورة
    بوسي في الغردقة (3)
  • عرض 16 صورة
    بوسي في الغردقة (4)
  • عرض 16 صورة
    بوسي وجلسة تصوير على متن يخت
  • عرض 16 صورة
    يوسي تستمع باجواء البحر (1)
  • عرض 16 صورة
    يوسي تستمع باجواء البحر (2)
  • عرض 16 صورة
    يوسي تستمع باجواء البحر (3)
  • عرض 16 صورة
    يوسي تستمع باجواء البحر (4)

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خطفت المطربة بوسي أنظار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها أحدث صورها من عطلتها الصيفية في مدينة الغردقة.

وظهرت بوسي بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستانًا باللونين الأبيض والأزرق مزينًا بنقوش مستوحاة من أجواء، حيث نشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاصيل إطلالة بوسي

كما تنوعت الصور بين لقطات على سطح اليخت وأخرى أثناء الاستمتاع بالأجواء البحرية الهادئة، ما نال إعجاب متابعيها.

وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور وعدد من نجوم الفن، الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها، كما جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "عروسة البحر"، "قمر البحور"، "أحلى صوت"، "نورتي البحر".

آخر أعمال بوسي الفنية

شاركت بوسي في موسم رمضان 2026 بغناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان" لياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، ومنة فضالي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

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