بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم

تركي آل الشيخ عن مشهد أكشن أحمد عز في "الأمير": "ابتديت أخاف عليه"

خطفت المطربة بوسي أنظار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها أحدث صورها من عطلتها الصيفية في مدينة الغردقة.

وظهرت بوسي بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستانًا باللونين الأبيض والأزرق مزينًا بنقوش مستوحاة من أجواء، حيث نشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاصيل إطلالة بوسي

كما تنوعت الصور بين لقطات على سطح اليخت وأخرى أثناء الاستمتاع بالأجواء البحرية الهادئة، ما نال إعجاب متابعيها.

وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور وعدد من نجوم الفن، الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها، كما جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "عروسة البحر"، "قمر البحور"، "أحلى صوت"، "نورتي البحر".

آخر أعمال بوسي الفنية

شاركت بوسي في موسم رمضان 2026 بغناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان" لياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، ومنة فضالي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

اقرأ أيضًا..

ابنة تامر هجرس ونجل سيد رجب.. 25 صورة من حفلات زفاف أبناء النجوم

بعد العملية الجراحية.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز