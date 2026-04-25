فوجئ جمهور الفنانة أسماء أبو اليزيد، بإعلان زوجها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب حملها عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

نشر "الخطيب" صورا من كواليس رحلتهما في مدينة نيويورك الأمريكية، وكان من ضمنها صورة لكابين كُتب عليهما "بابا وماما"، حيث كتب الخطيب تعليقا على الصور: "فصل جديد، نفس الطاقة"،

حاز خبر الحمل على تهنئة الجمهور والمتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يقومك أنتي والبيبي بألف سلامة، ربنا يتمم حملك على خير، ألف مبروك، ما شاء الله ألف مبروك".

اخر مشاركات أسماء أبو اليزيد في الدراما التلفزيونية

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد بعدد من المسلسلات التي تم عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "النص التاني" بطولة الفنان أحمد أمين، ومسلسل "توابع" بطولة الفنانة ريهام حجاج وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اخر مشاركات أسماء أبو اليزيد على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أسماء أبو اليزيد على شاشة السينما بفيلم "خريطة رأس السنة" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم حول شابة من ذوي الهمم تجد نفسها مجبرة على خوض رحلة غير معتادة برفقة ابن شقيقتها، وخلال رحلتهما الطويلة، يواجه الثنائي سلسلة من العقبات والمواقف المؤثرة التي تختبر قوتها الداخلية وقدرتها على حماية الطفل، وفي الوقت نفسه تعرفها على عالم جديد تمامًا لم تكن مستعدة له.

وشارك بطولة الفيلم كل من ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح، هنادي مهنا، مصطفى أبو سريع،تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي.

اقرأ أيضا:

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة





ياسر جلال يوضح حقيقة مرور ميرفت أمين بأزمة صحية (ماذا قال؟)



