أعلن الملحن حميد الشاعري وفاة عمه أحمد الشاعري، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبًا من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب حميد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "انا لله وانا اليه راجعون وفاة عمي احمد الشاعري . اللهم أجعله من اهل الفردوس".

وذكر حميد الشاعري أن العزاء سوف يقام في مدينة بنغازي، بحسب ما كتبه عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

كما نعى وليد الشاعري شقيق حميد، وفاة عمه عبر صفحته، وكتب فيه: "توفي إلى رحمة الله عمي أحمد الشاعري.. الرجاء الدعاء، بارك الله فيكم".

طرح أغنية جديدة لـ حميد الشاعري

احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بطرح أحدث أغنيات الفنان حميد الشاعري بعنوان "من دخلتك علينا"، وذلك خلال حفل خاص شهد حضور نخبة كبيرة من نجوم الغناء وصناع الموسيقى.

وشهد الحفل حضور الشاعر تامر حسين، والملحن مدين، والموزع الموسيقي توما، إلى جانب أسامة رشدي المدير التنفيذي لشركة روتانا، الذين حرصوا على دعم العمل الجديد والاحتفاء بعودته الغنائية.

كما تواجد عدد من نجوم الساحة الفنية والغنائية، من بينهم ليجسي، فرقة شارموفرز، حودة بندق، فريق واما، أبو الأنوار، شذى، سارة عبدالرحمن، وهيثم نبيل، في أجواء اتسمت بالحفاوة والاحتفال بالأغنية الجديدة.

ومن أصدقاء الفنان حميد الشاعري، حضر كل من حسام حسني، والشاعر عنتر هلال، وفارس، وطارق الشريف، بالإضافة إلى عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم محمود الشاعري، زووم، ومحمود خيامي، الذين شاركوا في تهنئة "الكابو" على إطلاق أغنيته الجديدة.

اقرأ أيضا:

دماء على وجهها.. تارا عماد تنشر صورًا لمشهد أكشن خطير في "7Dogs"

مايان السيد: "فخورة جدا إني جزء من صناعة السينما ومبسوطة بتطورها"