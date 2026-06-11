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هنا الزاهد ونسرين طافش.. 20 صورة للنجمات أمام البحر

كتب : معتز عباس

10:00 ص 11/06/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    بوسي تتالق في أحدث ظهور أمام البحر (2)
  • عرض 25 صورة
    بوسي تتالق في أحدث ظهور أمام البحر (5)
  • عرض 25 صورة
    بوسي تتالق في أحدث ظهور أمام البحر (6)
  • عرض 25 صورة
    بوسي تتالق في أحدث ظهور أمام البحر (4)
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر في زيارتها لتنزانيا (2)
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر في زيارتها لتنزانيا (1)
  • عرض 25 صورة
    دعاء حكم تلتقط صورًا مميزة أمام البحر (1)
  • عرض 25 صورة
    دعاء حكم تلتقط صورًا مميزة أمام البحر (3)
  • عرض 25 صورة
    دعاء حكم تلتقط صورًا مميزة أمام البحر (2)
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر في زيارتها لتنزانيا (3)
  • عرض 25 صورة
    دعاء حكم تلتقط صورًا مميزة أمام البحر (4)
  • عرض 25 صورة
    كارولين عزمي بملابس صيفية أمام البحر (1)
  • عرض 25 صورة
    كارولين عزمي بملابس صيفية أمام البحر (3)
  • عرض 25 صورة
    مريام فارس بملابس واسعة أمام البحر (1)
  • عرض 25 صورة
    مريام فارس بملابس واسعة أمام البحر (2)
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش تجلس أمام البحر (1)
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش تستمتع بالبحر (2)
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش تستمتع بالبحر (1)
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش تستمتع بالبحر (3)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد بإطلالة صيفية أمام البحر (1)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد بإطلالة صيفية أمام البحر (2)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد بإطلالة صيفية أمام البحر (3)
  • عرض 25 صورة
    هيدي كرم أمام البحر (1)

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تواصل نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالاتهن الصيفية المميزة، حيث فضّلت العديد منهن الابتعاد مؤقتًا عن ضغوط التصوير والأعمال الفنية والاستمتاع بأجواء البحر والسفر إلى الوجهات السياحية داخل مصر وخارجها، بحثًا عن الاسترخاء وتجديد النشاط واكتشاف أماكن جديدة.

الهروب إلى البحر

وحرصت النجمات على مشاركة جمهورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلحظات من عطلتهن الصيفية، التي عكست أجواء البهجة والراحة بعيدًا عن أجواء العمل.

وكانت الفنانة نسرين طافش من أبرز النجمات اللاتي لفتن الأنظار بإطلالاتها الصيفية الأنيقة، بينما ظهرت هنا الزاهد بأزياء مبهجة تحمل طابعًا عصريًا وكاجوالأمام البحر.

نجمات الفن في الصيف

كما شاركت هيدي كرم متابعيها لقطات من استمتاعها بالأجواء على الشاطئ وأمام البحر، في حين نشرت كارولين عزمي وجوري بكر صورًا عفوية عكست أجواء الاستجمام والهدوء، كذلك ظهرت بوسي في أجواء مليئة بالسعادة خلال عطلتها الصيفية.

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نسرين طافش مريام فاس هنا الزاهد كارولين عزمي نجمات الفن الصيف والبحر

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