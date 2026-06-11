بأكثر من إطلالة جريئة.. إنجي كيوان تتألق في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

تواصل نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالاتهن الصيفية المميزة، حيث فضّلت العديد منهن الابتعاد مؤقتًا عن ضغوط التصوير والأعمال الفنية والاستمتاع بأجواء البحر والسفر إلى الوجهات السياحية داخل مصر وخارجها، بحثًا عن الاسترخاء وتجديد النشاط واكتشاف أماكن جديدة.

الهروب إلى البحر

وحرصت النجمات على مشاركة جمهورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلحظات من عطلتهن الصيفية، التي عكست أجواء البهجة والراحة بعيدًا عن أجواء العمل.

وكانت الفنانة نسرين طافش من أبرز النجمات اللاتي لفتن الأنظار بإطلالاتها الصيفية الأنيقة، بينما ظهرت هنا الزاهد بأزياء مبهجة تحمل طابعًا عصريًا وكاجوالأمام البحر.

نجمات الفن في الصيف

كما شاركت هيدي كرم متابعيها لقطات من استمتاعها بالأجواء على الشاطئ وأمام البحر، في حين نشرت كارولين عزمي وجوري بكر صورًا عفوية عكست أجواء الاستجمام والهدوء، كذلك ظهرت بوسي في أجواء مليئة بالسعادة خلال عطلتها الصيفية.

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