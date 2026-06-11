منة فضالي مع كلابها وجومانا مراد بفستان أنيق..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

شاركت الفنانة إنجي كيوان جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت إنجي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بأكثر من إطلالة جريئة في في أكثر من صورة، تفاعل معها المتابعين بشكل لافت وكبير.

إطلالات إنجي كيوان

وظهرت إنجي مرتدية فستان طويل، وصورة أخرى ترتدي فيها شورت قصير، كما نشرت صورة لها ترتدي فيها فستان أسود شفاف.

تفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اية الجمال دا"، "تحفة أوي"، "قمر أوي"، "برنسيسة الستات".

إنجي كيوان في رمضان 2026

وشاركت إنجي كيوان في مسلسل "وننسى اللي كان" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وضم العمل نخبة من النجوم، بينهم ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وشيرين رضا، ومحمد لطفي، وإيمان السيد، ومنة فضالي، وخالد سرحان، وإدوارد، إلى جانب إنجي كيوان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

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