هنأ الدكتور أشرف زكي، ابنته الصغرى مريم بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ونشر صورًا تجمعهما، وأخرى تجمعه بها مع زوجته النجمة روجينا وابنته الكبرى مايا.

أشرف زكي يحتفل بـ عيد ميلاد مريم ابنته

وكتب أشرف في تعليقه على الصور "كل سنة وانتي طيبة يا أجمل وأحلى حاجة حصلت في حياتي، وجودك مش بس فرّحني، ده غيّرني للأحسن وخلى لكل حاجة معنى. بتمنالك سنة مليانة نجاح وفرحة قد قلبك الطيب، وأشوفك دايمًا أحسن الناس وأقواهم، زي ما أنا شايفك دايمًا. بحبك يا بنت عمري، وكل سنة وانتي معايا وفي قلبي".

رد مريم على رسالة والدها أشرف زكي

وردت مريم على رسالة والدها، وكتبت في تعليقها على منشوره "حبيبي يا أجمل وأحلى بابا في الدنيا". كما علق عدد كبير من الفنانين وكذلك متابعي الصفحة، ومن بينهم الفنان محمد رجب، الفنانة إيمان رجائي، الفنان عزوز عادل.

ومن بين تعليقات الجمهور "بسم الله ما شاء الله"، "العمر كله ليكم ومع بعض، ويخليكم لبعض ويسعدكم"، "نسخة من ماجدة زكي"، "عقبال مليون سنة"، "كل سنة وهي طيبة وعقبال 100 سنة"، "ربنا يبارك فيها ويحفظها".

مريم أشرف زكي تشارك في بطولة مسلسل أولاد الراعي

جدير بالذكر أن مريم أشرف زكي شاركت في رمضان 2026 بـ مسلسل أولاد الراعي بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: ماجد المصري، خالد الصاوي، نرمين الفقي، أحمد عيد، أمل بوشوشة، فادية عبدالغني، إيهاب فهمي، غادة طلعت، محمد عز، إيناس كامل، إخراج محمود كامل.

أميرة العايدي: "اكتشفت عقدا مزورا في شقة أولادي وأحمد السقا وقف معايا بوفاة والدتي"

إلهام شاهين توجه رسالة لـ هالة صدقي.. ماذا قالت؟