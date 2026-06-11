بصحبة عدد من نجوم الفن.. إلهام شاهين تنشر صورا من أحدث ظهور لها

تصدرت النجمة منى زكي قوائم مواقع البحث "جوجل"، بعد اكتشافها انتشار صور إباحية مفبركة لها مصحوبة بتعليقات "خارجة"، تم تركيبها ونشرها عبر منصة "إنستجرام"، مما دفعها للتحرك القانوني السريع عبر مستشارها القانوني شعبان سعيد، وتقديم بلاغ رسمي للأجهزة الأمنية.

وأعلنت الفنانة منى زكي رفضها التام للتراجع عن اللجوء إلى القضاء وملاحقة المتهمين قانونياً، لتكون عقوبتهم عبرة لكل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي لتشوية سمعة المواطنين بأسلوب لا أخلاقي.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز نجوم ونجمات الفن الذين اتجهوا إلى ساحات القضاء، بسبب انتهاكات وتجاوزات تعرضوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفاء عامر وقضية "تجارة الأعضاء البشرية"

واجهت الفنانة وفاء عامر واحدة من أشرس حملات التشويه على تطبيق "تيك توك"، بعدما لفق لها أحد صناع المحتوى اتهامات باطلة وخطيرة بالضلوع في قضية "اتجار بالأعضاء البشرية" على خلفية وفاة لاعب كرة القدم الشاب "شيكا".

وجاء الرد حاسماً من الفريق القانوني للفنانة وفاء عامر بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت؛ حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تتبع الفاعلين، وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً نهائياً بحبس الـ"تيك توكر" لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد ثبوت كذب ادعاءاتها والتشهير العمد بالفنانة.

"إهانة" المطربة أنغام عبر منصة "إكس"

تعرضت المطربة الكبيرة أنغام لحملة هجوم شرسة من أحد الحسابات على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تضمنت عبارات مسيئة وخادشة للحياء بحقها.

وأسدلت محكمة المنصورة الاقتصادية الستار على القضية بحكم رادع، وقضت بحبس المتهم لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، تأكيداً على أن القانون يعاقب على السب والقذف الإلكتروني حتى لو كان المتهم يتخفى وراء شاشات وحسابات وهمية.

"معارك" رانيا يوسف ونزار الفارس

تعد الفنانة رانيا يوسف واحدة من أكثر النجمات ارتباطاً بالمعارك القضائية بسبب تصريحاتها أو التجاوزات ضدها عبر مواقع التواصل؛ وأبرزها الدعوى المقامة منها ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، والتي اتهَمته فيها بالسب والقذف والتشهير عبر المنصات الرقمية، إثر أزمة لقائهما التلفزيوني الشهير وتصريحاتها المثيرة للجدل التي أعقبته.

"خناقات التيك توك".. فادي خفاجة ومجدي كامل

شهد تطبيق "تيك توك" واقعة مثيرة للجدل، بعدما تبادل الفنان فادي خفاجة الاتهامات والسب والقذف في بث مباشر مع الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد.

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً أولياً بحبس فادي خفاجة لمدة 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف زميله مجدي كامل، قبل أن تتبدل الأمور ويحصل "خفاجة" لاحقاً على البراءة في درجات التقاضي التالية.

أشرف زكي يواجه اتهامات ياسمينا المصري بالقانون

أقام نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، دعوى سب وقذف ضد الممثلة الشابة ياسمينا المصري، بعد قيامها بنشر تدوينات عبر موقع "فيسبوك" تتضمن إساءة بالغة لسمعته وعائلته وطعناً في الأعراض.

وبناءً على البلاغ المقدم من نقيب المهن التمثيلية، أمرت النيابة العامة بحبس ياسمينا المصري على ذمة التحقيقات، وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، لانتهاكها حرمة الحياة الخاصة والتشهير بالرموز الفنية.

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