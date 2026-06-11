إعلان

بصحبة عدد من نجوم الفن.. إلهام شاهين تنشر صورا من أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

01:33 م 11/06/2026 تعديل في 02:12 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين بصحبة عدد من نجوم الفن
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين تتألق بفستان أنيق
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين ففي أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين تشارك جمهورها صور عبر حسابها بموقع إنستجرام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة إلهام شاهين مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في إحدى المناسبات، وظهرت برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم شيرين رضا وريهام حجاج، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا مشجرًا باللونين الأزرق الفاتح والنبيتي، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

تعليقات الجمهور على الصور

حظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "الله يسعد أوقاتك"، "زي القمر"، "خطيرة"، "عسولة أوي"، "ما شاء الله مبتكبريش"، "حلويات الفن"، "القمرات"، و"ربنا يحفظكم".

آخر ظهور للفنانة إلهام شاهين

وكان آخر ظهور للفنانة إلهام شاهين في حفل خطوبة "نور" نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، والذي أُقيم الجمعة الماضية بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

تفاصيل مسلسل "قلب شمس"

وتشارك الفنانة إلهام شاهين كضيفة شرف في مسلسل "قلب شمس"، من تأليف وإخراج وبطولة محمد سامي، ويشارك في بطولته يسرا، درة، إنجي المقدم، ومحمود قابيل، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني عبر تطبيق "يانجو بلاي".

اقرأ أيضا
تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح 7 Dogs: "أكثر من 2 مليون تذكرة مباعة في 15 يوم"

ذكرى وفاة عبدالحي أديب.. كتب أكثر من 200 فيلم ورشح للأوسكار بـ"أم العروسة"

إلهام شاهين شيرين رضا مسلسل قلب شمس ريهام حجاج

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر.. يكشف عنها أمين الفتوى
أخبار

ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر.. يكشف عنها أمين الفتوى
كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟
اقتصاد

كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟

موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة للعاملين بالدولة.. تعرف على جدول المرتبات
اقتصاد

موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة للعاملين بالدولة.. تعرف على جدول المرتبات
1500 جنيه.. موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

1500 جنيه.. موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة
تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا
رياضة محلية

تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون
* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026