شاركت الفنانة إلهام شاهين مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في إحدى المناسبات، وظهرت برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم شيرين رضا وريهام حجاج، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا مشجرًا باللونين الأزرق الفاتح والنبيتي، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

تعليقات الجمهور على الصور

حظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "الله يسعد أوقاتك"، "زي القمر"، "خطيرة"، "عسولة أوي"، "ما شاء الله مبتكبريش"، "حلويات الفن"، "القمرات"، و"ربنا يحفظكم".

آخر ظهور للفنانة إلهام شاهين

وكان آخر ظهور للفنانة إلهام شاهين في حفل خطوبة "نور" نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، والذي أُقيم الجمعة الماضية بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

تفاصيل مسلسل "قلب شمس"

وتشارك الفنانة إلهام شاهين كضيفة شرف في مسلسل "قلب شمس"، من تأليف وإخراج وبطولة محمد سامي، ويشارك في بطولته يسرا، درة، إنجي المقدم، ومحمود قابيل، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني عبر تطبيق "يانجو بلاي".

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