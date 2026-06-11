بصحبة عدد من نجوم الفن.. إلهام شاهين تنشر صورا من أحدث ظهور لها

تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا، للمشاركة في حفل افتتاح الحدث الرياضي الأضخم عالميًا؛ كأس العالم 2026، والذي يقام على ملعب "أزتيكا" التاريخي في المكسيك، مساء اليوم الخميس.

من المقرر أن تقدم شاكيرا، صاحبة لقب "ملكة المونديال"، خلال الحفل، أغنية المونديال الرسمية الجديدة بعنوان "Dai Dai" (والتي تعني هيا بنا بالإيطالية)، بالتعاون مع النجم النيجيري بورنا بوي.

تأتي مشاركة النجمة الكولومبية في المونديال، في إطار علاقة استثنائية وتاريخية تجمعها ببطولات كرة القدم، حيث تنوعت فصولها على مدار سنوات بين النجاح الفني الساحق، وقصة الحب الشهيرة التي جمعتها باللاعب الإسباني جيرارد بيكيه قبل أن تنتهي بالانفصال.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي، تفاصيل الرحلة الكاملة والعلاقة الممتدة التي جمعت بين نجمة البوب الكولومبية وبطولات الساحرة المستديرة:

شاكيرا ومونديال ألمانيا 2006

بدأت رحلة شاكيرا التاريخية مع المونديال من الأراضي الألمانية عام 2006، إذ تلقت دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتقديم نسخة معدلة من أغنيتها الشهيرة تحت اسم "Hips Don't Lie - Bamboo Mix" بالتعاون مع النجم وايكلف جين (Wyclef Jean)، حيث تألقت شاكيرا في حفل الختام بملعب برلين، وقبل انطلاق المباراة النهائية.

شاكيرا و"أيقونة" مونديال جنوب إفريقيا 2010

شهد عام 2010 المحطة الأبرز في تاريخ الأغاني الرياضية على الإطلاق، عندما أطلقت شاكيرا الأغنية الرسمية لمونديال جنوب إفريقيا "Waka Waka (This Time for Africa)".

وحققت الأغنية أرقاماً قياسية دخلت على إثرها موسوعة "جينيس" كأكثر أغنية استماعاً في تاريخ كأس العالم، متجاوزة مليارات المشاهدات، لتتحول بمرور السنوات إلى "النشيد غير الرسمي" والدائم لكل عشاق اللعبة.

شاكيرا وبيكيه.. حب لم يكتمل

خلال تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية "واكا واكا"، التقت شاكيرا بنجم دفاع المنتخب الإسباني جيرارد بيكيه، لتبدأ بينهما علاقة عاطفية شهيرة تصدرت غلاف الصحف العالمية ودامت لـ12 عاماً، وأثمرت عن طفليهما (ميلان وساشا)، قبل أن يسدل الستار عليها بالانفصال.

حضور شاكيرا في مونديال البرازيل 2014

واصلت النجمة الكولومبية حضورها الطاغي في بطولات المونديال خلال نسخة البرازيل 2014، حيث خطفت الأنظار بأغنية "La La La" بالتعاون مع النجم البرازيلي كارلينهوس براون.

وشهد الكليب مشاركة أساطير الكرة العالمية مثل ليونيل ميسي ونيمار، بالإضافة إلى شريكها -آنذاك- بيكيه. وفاق النجاح الجماهيري والتفاعل الجارف مع هذه الأغنية في حفل الختام الأسطوري بريو دي جانيرو الأغنية الرسمية الأساسية للبطولة، لتؤكد شاكيرا جدارتها بلقبها المفصل.

شاكيرا في كوبا أمريكا 2024

عادت شاكيرا للمشاركة في البطولات القارية الكبرى بعد عامين من انفصالها الصاخب عن بيكيه عام 2022 إثر تعرضها للخيانة؛ حيث اختيرت أغنيتها "Puntería" لتكون النشيد الرسمي لبطولة كوبا أمريكا 2024 التي أقيمت في الولايات المتحدة، وجاءت الأغنية لتعبر عن مشاعرها ومرحلتها الجديدة.

شاكيرا ومفاجآت كأس العالم 2026

لعبت شاكيرا دوراً قوياً في إنقاذ الترويج الفني لمونديال 2026، والمقام بتنظيم مشترك بين (أمريكا، كندا، والمكسيك)، وذلك بعد أن تعرضت الأغاني الأولى المعلنة للبطولة لانتقادات واسعة؛ حيث تدخلت النجمة الكولومبية بطرح الأغنية الرسمية الجديدة "Dai Dai" بالتعاون مع النجم النيجيري بورنا بوي، والتي حصدت ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من إطلاقها.

وتستعد شاكيرا لتكون بمثابة "رأس الحربة" بجانب أسطورة البوب العالمية "مادونا" والفرقة الكورية الشهيرة "BTS"، لتقديم حدث غير مسبوق هو الأول من نوعه في تاريخ بطولات المونديال، بإحياء حفل بين شوطي المباراة النهائية (Halftime Show)، والمقرر إقامته في 19 يوليو 2026.

ومن المقرر أن تشارك شاكيرا مع مادونا والفريق الكوري في هذا العرض الفني الضخم الذي تصل مدته إلى 11 دقيقة، والذي يأتي لدعم "صندوق فيفا العالمي لتعليم المواطنين" (FIFA Global Citizen Education Fund)، وهي مبادرة خيرية تهدف لجمع 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز فرص حصول الأطفال حول العالم على تعليم جيد ودمجه بالرياضة.

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