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البورصة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

كتب : ميريت نادي

05:18 م 11/06/2026

البورصة المصرية

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أعلنت البورصة المصرية أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.


موعد عودة البورصة للعمل


وأوضحت البورصة أنه سيتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026.



حركة المؤشرات خلال جلسة اليوم


انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.85% عند مستوى 50818 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.
وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.44%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.41%.

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البورصة المصرية رأس السنة الهجرية

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