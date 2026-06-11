كشف الفنان فتحي عبد الوهاب، خلال لقائه في برنامج "ألفا" مع الفنان إدوارد، عن موقف غريب تعرض له في الواقع، مؤكدا أنه ذكره بشخصية "سمير سبوت" التي قدمها في فيلم "بحبك وأنا كمان" بطولة الفنان مصطفى قمر والفنانة سمية الخشاب.

فتحي عبدالوهاب يروي موقفا كوميديا تعرض له

وقال فتحي عبد الوهاب: "كنت رايح أقابل مخرج في المهندسين عشان يوريني مونتاج لحاجات صورناها، ونزلت لقيت واحد بالعربية جه جنبي وسألني رايح فين، فقولتله على رقم العمارة اللي رايحها".

وأضاف: "قالي تعالى أوصلك، فقولتله قولي المكان بس، لكنه أصر جدا وقالي لا أنا لازم أوصلك، فقولتله ما كنتش عايز أتعبك، قالي لا ده هنا قريب".

وتابع: "بدأت أحس إن فيه حاجة غريبة، فضل ماشي وأنا ماشي وراه، وكان كل شوية يقف ويبصلي ويكمل، ولما وصلنا قالي أهو، فشكرته، لكنه قالي لا أنا هوصلك لحد فوق".

واستكمل: "قولتله لا ده الدور العاشر وفيه أسانسير، قالي لا أنا طالع معاك، فقولتله حاضر، ولما وصلنا فوق دخلت بسرعة وقلت للشخص اللي فتح الباب بصوت واطي: هو مش معايا، وهو كان واقف ورايا".

واستكمل: "بعد ما دخلت جوه اللي فتح الباب قالي إنت تعرفه منين، قولتله أنا معرفوش قالي ده بيقول إنه صاحبك، أنا قابلت سمير سبوت".

فيلم "بحبك وأنا كمان"

يُذكر أن فيلم "بحبك وأنا كمان" عُرض عام 2003، وشارك في بطولته مصطفى قمر، سمية الخشاب، محمد لطفي، خيرية أحمد، لطفي لبيب، فتحي عبد الوهاب، إيناس النجار، ومن إخراج محمد النجار، وتأليف رضا زايد وأيمن بهجت قمر.

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