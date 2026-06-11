المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 0.25% لأول مرة منذ 2023.. ما الأسباب؟

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية 0.25% في اجتماعه اليوم لأول مرة منذ 3 سنوات وسط استمرار التبعات السلبية لإغلاق مضيق هرمز على زيادة أسعار الطاقة.

وأكد مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلتزامه بوضع سياسة نقدية تضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ ٢٪ على المدى المتوسط.

أسعار الفائدة بعد زيادة البنك المركزي الأوروبي

بعد قرار الزيادة سترتفع أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.25%، و2.40%، و2.65% على التوالي، اعتبارًا من 17 يونيو 2026.

لماذا رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة؟

وتُؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى ضغوط تضخمية، حيث قرار رفع أسعار الفائدة أستند إلى دراسة متأنية لمجموعة من السيناريوهات التي تُحدد كيفية تطور هذه الصدمة وتأثيرها على التوقعات متوسطة الأجل لمنطقة اليورو.

وتوقع موظفي النظام الأوروبي الجديد، في السيناريو الأساسي أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 3% في 2026، و2.3% في 2027، و2% في 2028.

أما بالنسبة للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع السيناريو الأساسي متوسطًا قدره 2.5% في عامي 2026 و2027، و2.2% في 2028.

توقعات نمو اقتصاد أوروبا

وبالمقارنة مع شهر مارس، قام الموظفون برفع توقعاتهم الأساسية للتضخم في عامي 2026 و2027 نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة، والذي من المتوقع أن يؤثر، إلى حد ما، على تضخم أسعار الغذاء والسلع والخدمات.

يتوقع السيناريو الأساسي نموًا اقتصاديًا بمعدل 0.8% في عام 2026، و1.2% في عام 2027، و1.5% في عام 2028.

ويمثل هذا تعديلًا نزوليًا لعامي 2026 و2027، مما يعكس تأثيرًا أكبر للحرب على أسواق السلع الأساسية، والدخول الحقيقية، ومستوى الثقة.

لا تزال التوقعات غير مؤكدة، مع وجود مخاطر تصاعدية للتضخم ومخاطر تنازلية للنمو الاقتصادي. وستعتمد التداعيات الكاملة للحرب على التضخم والنمو على المدى المتوسط على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة، فضلًا عن حجم آثارها غير المباشرة والثانوية.

وينعكس هذا الغموض أيضًا في النطاق الواسع لنتائج التضخم والنمو في السيناريوهات التوضيحية المحدثة التي أعدها موظفو النظام الأوروبي للبنوك المركزية.

وسيتم نشر هذه السيناريوهات مع توقعات الموظفين على موقع البنك المركزي الأوروبي.