خالد يوسف رئيس لجنة تحكيم بمهرجان "روتردام" وضيف شرف "عنابة"

كتب : منال الجيوشي

02:30 م 23/04/2026 تعديل في 03:50 م
أعلن المخرج خالد يوسف عن تلقيه دعوتين رسميتين للمشاركة في اثنين من أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للسينما المصرية على الساحة العالمية.

وأوضح خالد يوسف أنه تلقى الدعوة الأولى من الدكتور خالد شوكات، الوزير والنائب التونسي السابق، والسينمائي السوري روش عبد الفتاح، المدير الفني لمهرجان روتردام بهولندا، وذلك للمشاركة كرئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية خلال فعاليات المهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 10 إلى 14 يونيو المقبل.

كما أشار إلى تلقيه دعوة ثانية من الناقد والمثقف الجزائري محمد علال، محافظ مهرجان عنابة السينمائي، لحضور دورة هذا العام التي تُقام خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل، والتي تحتفي بمئوية المخرج الكبير يوسف شاهين، وتُخصص السينما المصرية كضيف شرف للدورة.

وأكد خالد يوسف سعادته البالغة بتلبية الدعوتين، مشيرًا إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بعلاقاته الشخصية مع القائمين على المهرجانين، بل أيضًا بالمكانة الكبيرة التي يحظى بها كل من مهرجاني روتردام وعنابة على خريطة السينما العالمية.

يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف، فيلم "الإسكندراني" الذي عرض عام 2024، بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله.

اقرأ أيضا

كده برضه يا قمر".. كيف أهدت شادية "تميمة النجومية" لهاني شاكر؟

من التلفريك.. محمد سامي ومي عمر في جولة رومانسية بالنمسا

مهرجان روتردام مهرجان عنابة خالد يوسف

فيديو قد يعجبك



