من التلفريك.. محمد سامي ومي عمر في جولة رومانسية بالنمسا

كتب : سهيلة أسامة

12:45 م 23/04/2026

مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي

يواصل المخرج محمد سامي مشاركة جمهوره صورًا من رحلته في النمسا، برفقة زوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وظهر محمد سامي مع زوجته الفنانة مي عمر، خلال جولة بالتلفريك فوق المدينة، في أجواء رومانسية لافتة.

واعتمد محمد سامي إطلالة كاجوال بسيطة، مرتديًا تيشيرت أبيض مع نظارة شمس، بينما تألقت مي عمر بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود مع قبعة ونظارة شمس كبيرة، ونسقت حقيبة يد صغيرة.

تجربة محمد سامي في التمثيل

يُذكر أن محمد سامي أعلن مؤخرًا خوضه تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "قلب شمس"، الذي يتولى تأليفه وإخراجه وبطولته، بمشاركة النجمة يسرا، وهو من إنتاج منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع المنتج المنفذ جو الخوند، والمنتجة مها سليم.

آخر أعمال مي عمر

وكانت آخر أعمال مي عمر الدرامية مسلسل "الست موناليزا" الذي عُرض في موسم رمضان 2026، بمشاركة أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب، ومن تأليف محمد سيد بشير.

كما تنتظر مي عمر عرض فيلم "الغربان" الذي تشارك في بطولته إلى جانب عمرو سعد، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق خلال فترة الأربعينيات، تزامنًا مع الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية قبل معركة العلمين.

ارتدوا قميص الفريقين.. 13 لاعبًا يشعلون قمة الزمالك وبيراميدز

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الخميس
جوجل تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بشرائح جديدة تتحدى إنفيديا.. ما القصة؟
مصطفى كامل يعلق على حالة هاني شاكر الصحية: "كل الأخبار غير صحيحة"
خبير عن ارتفاعات السيارات المتتالية: وكلاء بيهبشوا ويجروا.. وقاطعوا الزيادة

