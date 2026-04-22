يسرا بـ "نظارة" سوداء في عزاء والد منة شلبي

كتب : معتز عباس

09:44 م 22/04/2026
    يسرا بالنظارة في عزاء والد منة شلبي (2)

وصلت النجمة يسرا إلى عزاء والد الفنانة منة شلبي، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، وفق ما أعلنه المنتج أحمد الجنايني عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، ما أثار حالة من الحزن بين الوسط الفني والجمهور.

وحرصت يسرا على تقديم واجب العزاء للفنانة منة شلبي وأسرتها، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين توافدوا لمساندة منة في العزاء المقام داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والذي رحل عن عالمنا قبل أيام.

وشهد العزاء حالة من التضامن الكبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على التواجد وتقديم الدعم، أبرزهم، يسرا، محمد لطفي، يسرا اللوزي، الإعلامي محمود سعد، شيرين، والمخرج مجدي الهواري، وغيرهم.

أحدث أعمال منة شلبي

يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح، شارك مع الفنانة منة شلبي، في بطولة فيلم "الهوى سلطان"، الذي عرض في نوفمبر 2024 .

مسلسل صحاب الأرض

كما شاركت منة شلبي ، في مسلسل "صحاب الأرض" بطولة إياد نصار، كامل الباشا، عصام السقا، وتارا عبود، وآدم بكري، وسارة يوسف، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

