احتفلت الفنانة حنان مطاوع، بعيد ميلاد والدتها النجمة الكبيرة سهير المرشدي، والذي يوافق أيضا عيد الأم 21 مارس، ونشرت صورًا تجمعهما من مناسبات مختلفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حنان مطاوع توجه رسالة لوالدتها سهير المرشدي

وعلقت حنان على الصور، وكتبت "النهاردة مش بس عيد الأم.. النهاردة عيد ماما حبيبتي، كل سنة وأنتِ طيبة يا أهم وأغلى واحدة في حياتي، يا رب يبارك في عمرك، ويبارك في كل الأمهات".

حنان شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسلين: الأول الكينج إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب، بمشاركة عدد كبير من النجوم، بينهم: محمد إمام، عمرو عبدالجليل، انتصار، مصطفى خاطر. والثاني حمل عنوان المصيدة مع سلوى خطاب، خالد سليم، تأليف مصطفى أبو سيف، إخراج يحيى حمزة.

أشهر أعمال سهير المرشدي

سهير المرشدي واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عشرات الأعمال الفنية، السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، تزوجت من الفنان والمخرج الكبير كرم مطاوع، وأنجبت منه طفلتها الوحيدة حنان.

من أشهر أعمال سهير السينمائية: سارة المحفظة، حكاية بنت اسمها مرمر، الزوجة التانية، حكمتك يا رب، عودة الابن الضال، يا رب توبة، رغبة متوحشة. وشاركت في مسلسلات: أرابيسك، ليالي الحلمية، بوابة الحلواني، موعد مع الوحوش، أريد رجلا، طايع، ضرب نار.

