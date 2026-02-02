إعلان

بينها إطلالات غريبة.. النجمات يتألقن على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي

كتب : منال الجيوشي

11:53 ص 02/02/2026 تعديل في 12:09 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حفل جوائز جرامي (4)
  • عرض 11 صورة
    حفل جوائز جرامي (2)
  • عرض 11 صورة
    حفل جوائز جرامي (5)
  • عرض 11 صورة
    حفل جوائز جرامي (6)
  • عرض 11 صورة
    حفل جوائز جرامي (8)
  • عرض 11 صورة
    حفل جوائز جرامي (7)
  • عرض 11 صورة
    حفل جوائز جرامي (10)
  • عرض 11 صورة
    حفل جوائز جرامي (9)
  • عرض 11 صورة
    حفل جوائز جرامي (3)
  • عرض 11 صورة
    حفل جوائز جرامي (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت عدد من النجمات، في حفل توزيع جوائز جرامي في نسخته الـ 68، والذي أقيم منذ ساعات.

وظهرت عدد من الفنانات بإطلالات أنيقة على السجادة الحمراء بالمهرجان، من بينهن ليدي جاجا، بيلي إيليش، كيشا، أوليفيا دين، لايني ويلسون.

بعض الإطلالات لفتت الأنظار بسبب جرأتها، مثل إطلالة النجمة أديسون راي، وأخرى بسبب غرابتها مثل إطلالة النجمة لايني ويلسون.

وأقيم الحفل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بمشاركة نخبة من نجوم وصناع الموسيقى العالمية.

إطلالات غريبة السجادة الحمراء حفل جوائز جرامي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بمقدم 150 ألف جنيه.. "الإسكان" تطرح شقق مشروع أطلس حلوان
أخبار العقارات

بمقدم 150 ألف جنيه.. "الإسكان" تطرح شقق مشروع أطلس حلوان

اكتشاف حديد نيزكي سقط من السماء داخل كنز.. ما علاقة توت عنخ آمون؟ صور
علوم

اكتشاف حديد نيزكي سقط من السماء داخل كنز.. ما علاقة توت عنخ آمون؟ صور
أبرزهم إيلون ماسك وترامب.. قائمة القادة والمشاهير المتواجدين في ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أبرزهم إيلون ماسك وترامب.. قائمة القادة والمشاهير المتواجدين في ملفات إبستين
"رمان محشو بالمخدرات".. تفاصيل محاكمة أخطر تشكيل لتهريب الكبتاجون بأسيوط
أخبار المحافظات

"رمان محشو بالمخدرات".. تفاصيل محاكمة أخطر تشكيل لتهريب الكبتاجون بأسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان.. رابط الاستعلام برقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر