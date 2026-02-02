"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات

تألقت عدد من النجمات، في حفل توزيع جوائز جرامي في نسخته الـ 68، والذي أقيم منذ ساعات.

وظهرت عدد من الفنانات بإطلالات أنيقة على السجادة الحمراء بالمهرجان، من بينهن ليدي جاجا، بيلي إيليش، كيشا، أوليفيا دين، لايني ويلسون.

بعض الإطلالات لفتت الأنظار بسبب جرأتها، مثل إطلالة النجمة أديسون راي، وأخرى بسبب غرابتها مثل إطلالة النجمة لايني ويلسون.

وأقيم الحفل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بمشاركة نخبة من نجوم وصناع الموسيقى العالمية.