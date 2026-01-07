"أنوثة طاغية".. جومانا مراد تشارك جمهورها فيديو من أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة
كتب : نوران أسامة
شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت جومانا في الفيديو بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بنقشة التايجر باللونين البيج والأسود.
وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع المقطع، وجاءت أبرز التعليقات: "حضورك سلام"، "أنوثة طاغية بلا منازع"، "يا جميلة القلبي"، "القالب غالب"، "أميرة"، "جي جي القمر"، "جميلة لبنان".
يذكر أن جومانا مراد تستعد لخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "اللون الأزرق"، ويشارك في بطولته أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، وحنان سليمان، من سيناريو مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.
