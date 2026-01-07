أحمد فريد يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت جومانا في الفيديو بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بنقشة التايجر باللونين البيج والأسود.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع المقطع، وجاءت أبرز التعليقات: "حضورك سلام"، "أنوثة طاغية بلا منازع"، "يا جميلة القلبي"، "القالب غالب"، "أميرة"، "جي جي القمر"، "جميلة لبنان".

يذكر أن جومانا مراد تستعد لخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "اللون الأزرق"، ويشارك في بطولته أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، وحنان سليمان، من سيناريو مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.