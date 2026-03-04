إعلان

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:58 م 04/03/2026

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالحبس عامين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في قتل والده، طعنًا بسلاح أبيض في محل بمنطقة محرم بك.

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير علي شرباش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

تفاصيل قضية شروع في قتل

ترجع وقائع القضية رقم 20102 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقى قسم شرطة محرم بك إخطارًا من المستشفى بوصول مواطن مصاب بطعنتين، وحالته حرجة.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه عاتب نجله المتهم "م.م.م" عامل، وحاول تأديبه وتقويمه لعدم إتمامه العمل الذي كلفه به، فباغته الأخير وسدد له طعنتين بسلاح أبيض "سكين".

طعنة في الصدر

ووفقًا لأوراق القضية، استقرت الطعنتين في صدره ويده اليمنى، وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية المصاريف الجنائية سلاح أبيض منطقة محرم بك

