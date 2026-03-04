في خطوة جديدة نحو دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، أعلنت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بدء الإعداد الفعلي للمرحلة الثانية من مبادرة إحلال استخدام الطاقة الشمسية داخل المنشآت الحيوية، والتي تشمل المدارس والمساجد بمركز الداخلة.

تنفيذ المرحلة الثانية تحت إشراف الإسكان



أوضحت نائب المحافظ أن المرحلة الجديدة تُنفذ تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى استثمار الموارد الطبيعية المتاحة، والحد من معدلات التلوث البيئي، مع مراعاة معايير الاستدامة وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء القومية.

وأكدت أن المشروع يأتي ضمن خطة موسعة تتبناها المحافظة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة في القطاعات الخدمية ذات الأولوية.

نجاح المرحلة الأولى بالخارجة



وأشارت إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطبيق منظومة الطاقة الشمسية بنجاح في مركز الخارجة، حيث شملت تركيب ألواح طاقة شمسية في 18 مدرسة و14 مسجدًا، بإجمالي قدرات توليد بلغت 478 كيلو وات.

وأضافت أن النتائج الإيجابية التي تحققت كانت دافعًا قويًا للتوسع في المرحلة الثانية بمركز الداخلة، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي مراكز المحافظة.

ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة



وأكدت أن هذه الجهود تتسق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل تدريجي.

وشددت على أن محافظة الوادي الجديد تمتلك مقومات طبيعية فريدة، أبرزها ارتفاع معدلات سطوع الشمس، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا فعالًا يدعم مسار التنمية الشاملة.

تنسيق هندسي وجداول زمنية محددة



وأوضحت أنه تم التنسيق مع مديرية الإسكان لوضع الجداول الزمنية والمعايير الفنية الخاصة بالمرحلة الجديدة، بما يضمن كفاءة التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة تعليمية ودينية صديقة للبيئة، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء وإعادة توجيه الوفورات المالية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة.