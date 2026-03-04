أطلق وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، تصريحات نارية حول مسار التصعيد العسكري الجاري، مؤكدا أن الولايات المتحدة أحكمت قبضتها على مجريات العمليات العسكرية.

إدارة الحرب والقوة التدميرية

قال هيجسيث، في تصريحاته: "نحن الوحيدون الذين يستطيعون إدارة هذه الحرب"، مشددا على أن التحالف الميداني مع تل أبيب سيزيد من حدة الضربات، حيث أضاف: "بانضمام إسرائيل إلينا ستكون القوة أكثر دمارا"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة، اليوم الأربعاء.

تآكل القدرات الإيرانية

حول تقييمه للنتائج الميدانية، أكد وزير الحرب الأمريكي أن "القدرات الإيرانية تتقلص مع استمرار هجماتنا"، مشيرا إلى أن الضربات الجوية والصاروخية حققت أهدافها في تحجيم القوة العسكرية لطهران.

تصعيد مرتقب

توعد الوزير الأمريكي بموجة أشد من الهجمات خلال الأيام القادمة، قائلا: "سنُكثف هجماتنا على إيران في الفترة المقبلة"، وهو ما يُنذر بدخول المواجهة مرحلة جديدة من التصعيد الشامل.

تأتي تصريحات بيت هيجسيث وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.