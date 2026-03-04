أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء بتأجيل مراسم وداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا، بعد أن كان من المقرر أن تبدأ المراسم مساء الأربعاء وتستمر لمدة ثلاث ليالٍ في مصلى الإمام الخميني في طهران، بحسب وكالة تسنيم.

وأشارت مصادر إيرانية إلى أن المرشد سيوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران، دون تحديد موعد لمراسم الدفن، وفق وكالة فارس، كما أكدت أن اختيار المرشد الأعلى الجديد قد يتأجل حتى بعد انتهاء مراسم التشييع.

ويُذكر أن خامنئي توفي عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد قيادة إيران لمدة 36 عامًا، إثر غارات أمريكية إسرائيلية السبت الماضي.