الخارجية تتابع أوضاع المصريين في المنطقة

عقد السفير حداد عبدالتواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، اجتماعًا افتراضيًا اليوم الأربعاء مع سفراء وقناصل مصر في دول الخليج والمشرق العربي، لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، بمتابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج وتوفير الدعم القنصلي اللازم لهم.

وناقش الاجتماع آليات عمل خلية الأزمة التي شكلها القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، إلى جانب متابعة عمل الخط الساخن المركزي الذي يتلقى استفسارات المواطنين على مدار الساعة، حيث يتم التعامل مع البلاغات والطلبات من خلال فريق متخصص بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المصرية في الدول المعنية.

وأكد مساعد وزير الخارجية توجيه السفارات والقنصليات المصرية في المنطقة بتشكيل فرق عمل تعمل على مدار الساعة للتواصل مع أبناء الجالية المصرية والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما شدد على استمرار التنسيق مع الدول المعنية لتسهيل إجراءات تأشيرات العبور للمصريين الزائرين أو العالقين الراغبين في الانتقال إلى دول مجاورة، في إطار حرص الدولة على متابعة أوضاع مواطنيها بالخارج وضمان سلامتهم.