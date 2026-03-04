إعلان

الخارجية تتابع أوضاع المصريين في المنطقة

كتب : أسماء البتاكوشي

04:17 م 04/03/2026

وزارة الخارجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد السفير حداد عبدالتواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، اجتماعًا افتراضيًا اليوم الأربعاء مع سفراء وقناصل مصر في دول الخليج والمشرق العربي، لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، بمتابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج وتوفير الدعم القنصلي اللازم لهم.

وناقش الاجتماع آليات عمل خلية الأزمة التي شكلها القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، إلى جانب متابعة عمل الخط الساخن المركزي الذي يتلقى استفسارات المواطنين على مدار الساعة، حيث يتم التعامل مع البلاغات والطلبات من خلال فريق متخصص بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المصرية في الدول المعنية.

وأكد مساعد وزير الخارجية توجيه السفارات والقنصليات المصرية في المنطقة بتشكيل فرق عمل تعمل على مدار الساعة للتواصل مع أبناء الجالية المصرية والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما شدد على استمرار التنسيق مع الدول المعنية لتسهيل إجراءات تأشيرات العبور للمصريين الزائرين أو العالقين الراغبين في الانتقال إلى دول مجاورة، في إطار حرص الدولة على متابعة أوضاع مواطنيها بالخارج وضمان سلامتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
"القاهرة آمنة".. أمريكا تبقي إرشادات السفر لمصر دون تغيير
شئون عربية و دولية

"القاهرة آمنة".. أمريكا تبقي إرشادات السفر لمصر دون تغيير
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
شئون عربية و دولية

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة