قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار الأجهزة الكهربائية مستقرة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه من المحتمل تحريك الأسعار مع بداية شهر أبريل في حال استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف النقل والشحن.

وأضاف زكريا أن الشعبة طالبت التجار بعدم الانسياق وراء أي زيادات والانتظار لبعد عيد الفطر لحين اتضاح مسار الحرب وتداعياتها الاقتصادية، مؤكدًا أن القرارات المتسرعة قد تضر بحركة البيع في السوق.

وأكد أن أسعار الأجهزة الكهربائية لم تشهد زيادات حتى في الفترات التي ارتفعت فيها أسعار النحاس عالميًا.

كان سعر طن النحاس ارتفع عالميًا بنحو 11% خلال الشهرين الماضيين، متجاوزًا 13 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن.

وأوضح زكريا أن المعروض من الأجهزة متوافر بشكل جيد في المخازن والمعارض ولا توجد أي نواقص في الأسواق، مشيرًا إلى أن الأسواق تشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بمستويات دخول المواطنين، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية واتجاه بعض المستهلكين لتأجيل قرارات الشراء.

