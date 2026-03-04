إعلان

هل تدفع الحرب الأمريكية الإيرانية والدولار أسعار الأجهزة الكهربائية للصعود؟

كتب : آية محمد

03:45 م 04/03/2026

أسعار الأجهزة الكهربائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار الأجهزة الكهربائية مستقرة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه من المحتمل تحريك الأسعار مع بداية شهر أبريل في حال استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف النقل والشحن.

وأضاف زكريا أن الشعبة طالبت التجار بعدم الانسياق وراء أي زيادات والانتظار لبعد عيد الفطر لحين اتضاح مسار الحرب وتداعياتها الاقتصادية، مؤكدًا أن القرارات المتسرعة قد تضر بحركة البيع في السوق.

وأكد أن أسعار الأجهزة الكهربائية لم تشهد زيادات حتى في الفترات التي ارتفعت فيها أسعار النحاس عالميًا.

كان سعر طن النحاس ارتفع عالميًا بنحو 11% خلال الشهرين الماضيين، متجاوزًا 13 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن.

وأوضح زكريا أن المعروض من الأجهزة متوافر بشكل جيد في المخازن والمعارض ولا توجد أي نواقص في الأسواق، مشيرًا إلى أن الأسواق تشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بمستويات دخول المواطنين، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية واتجاه بعض المستهلكين لتأجيل قرارات الشراء.

اقرأ أيضًا:

شعبة المحمول: بعض الشركات رفعت أسعار هواتفها تزامنا مع زيادة الدولار

كيف تؤثر حرب إيران على الاقتصاد المصري؟

مؤشرات بورصتي دبي وأبوظبي تهبط خلال تعاملات جلسة اليوم

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

جورج زكريا الحرب الأمريكية الإيرانية أسعار الأجهزة الكهربائية الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
أخبار المحافظات

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
أخبار المحافظات

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
إعلام إيراني: تأجيل مراسم تشييع خامنئي وإعلان الموعد الجديد لاحقاً
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: تأجيل مراسم تشييع خامنئي وإعلان الموعد الجديد لاحقاً
من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
دراما و تليفزيون

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة