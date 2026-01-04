يارا السكري تنشر صورًا جديدة.. ودرة تعلق: "عيد ميلاد سعيد برج الجدي"

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت يارا صورًا سيلفي داخل سيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة درة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد برج الجدي".

تشارك يارا السكري ودرة، في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضا..

رمضان 2026.. عبير صبري تعلن انتهاء تصوير مسلسلها "البخت"

أحدث جلسة تصوير لـ تارا عماد وهدى المفتي في روما