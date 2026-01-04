إعلان

يارا السكري تنشر صورًا جديدة.. ودرة تعلق: "عيد ميلاد سعيد برج الجدي"

كتب - معتز عباس:

07:35 م 04/01/2026
خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت يارا صورًا سيلفي داخل سيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة درة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد برج الجدي".

تشارك يارا السكري ودرة، في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

يارا السكري

