ارتفاع جماعي لأسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:37 ص 04/03/2026

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.29 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و13.35 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.61 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 131.36 جنيه للشراء، بزيادة 2.29 جنيه، و132.97 جنيه للبيع، بزيادة 2.3 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.7 جنيه للشراء، و13.74 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 70.05 جنيه للشراء، بزيادة 1.21 جنيه، و70.81 جنيه للبيع، بزيادة 1.22 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 161.02 جنيه للشراء، بزيادة 2.69 جنيه، و163.77 جنيه للبيع، بزيادة 2.74 جنيه.

