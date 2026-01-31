إعلان

"هالة صدقي وشيري عادل والعوضي".. إلهام شاهين مع نجوم الفن في حفل المتحدة

كتب : مروان الطيب

10:17 م 31/01/2026
    إلهام شاهين وهالة صدقي
    إلهام شاهين مع ياسر جلال وسهر الصايغ
    إلهام شاهين مع عصام عمر وهند صبري
    إلهام شاهين مع شيري عادل
    إلهام شاهين مع هند صبري
    إلهام شاهين مع إلهام صفي الدين
    إلهام شاهين مع ريهام عبد الغفور في حفل المتحدة
    إلهام شاهين مع أمير كرارة
    إلهام شاهين مع أحمد العوضي وإلهام صفي الدين
    إلهام شاهين مع ريهام عبد الغفور
    إلهام شاهين في حفل المتحدة

نشرت الفنانة إلهام شاهين صور من كواليس حضورها حفل "Ramadan Premier" الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الجمعة بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة، بحضور كوكبة من النجوم استعدادا لعرض مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وظهرت إلهام شاهين في الصور التي نشرتها عبر صفحتها على "فيسبوك" وسط عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة شيري عادل، الفنان أحمد العوضي، الفنان ياسر جلال، الفنانة سهر الصايغ، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان أمير كرارة، الفنانة هند صبري، الفنان عصام عمر، الفنانة إلهام صفي الدين والتقطت معهم العديد من الصور التذكارية.

وكتبت إلهام شاهين على الصور: "مبروك لكل النجمات و النجوم المشاركين فى دراما رمضان، البروموهات كلها رائعة والجمهور فى إنتظار نجومه المحبوبين، الأعمال متنوعة جدا، إن شاء الله بالتوفيق .. بحبكم كلكم من كل قلبي وبتمنى لكم كل الخير، و تظل مصرنا الغاليه صاحبة الريادة دايما تمتلك أعظم ثروة من القوى الناعمة والفن الجميل .. تحيا مصر".

اخر مشاركات إلهام شاهين الفنية

كانت آخر مشاركات إلهام شاهين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

إلهام شاهين دار الأوبرا حفل Ramadan Premier الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دراما رمضان 2026 هالة صدقي

