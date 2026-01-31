نشرت الفنانة إلهام شاهين صور من كواليس حضورها حفل "Ramadan Premier" الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الجمعة بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة، بحضور كوكبة من النجوم استعدادا لعرض مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وظهرت إلهام شاهين في الصور التي نشرتها عبر صفحتها على "فيسبوك" وسط عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة شيري عادل، الفنان أحمد العوضي، الفنان ياسر جلال، الفنانة سهر الصايغ، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان أمير كرارة، الفنانة هند صبري، الفنان عصام عمر، الفنانة إلهام صفي الدين والتقطت معهم العديد من الصور التذكارية.

وكتبت إلهام شاهين على الصور: "مبروك لكل النجمات و النجوم المشاركين فى دراما رمضان، البروموهات كلها رائعة والجمهور فى إنتظار نجومه المحبوبين، الأعمال متنوعة جدا، إن شاء الله بالتوفيق .. بحبكم كلكم من كل قلبي وبتمنى لكم كل الخير، و تظل مصرنا الغاليه صاحبة الريادة دايما تمتلك أعظم ثروة من القوى الناعمة والفن الجميل .. تحيا مصر".

كانت آخر مشاركات إلهام شاهين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

