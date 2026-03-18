السعودية: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على الرياض

كتب : د ب أ

10:34 م 18/03/2026

أعلن الدفاع المدني السعودي مساء اليوم الأربعاء إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية إضافة إلى أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني،"بأنه باشر الدفاع المدني سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض، نتج عنه إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية، وأضرار مادية محدودة".

وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق مساء اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد باليستي في العاصمة السعودية الرياض.

وأطلق الدفاع المدني السعودي مساء اليوم الأربعاء الإنذار المبكر في الرياض، إثر سماع أصوات ناتجة عن تهديد معادي.

"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
السعودية: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على الرياض
السعودية: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على الرياض
